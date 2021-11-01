https://ria.ru/20211101/ucheniya-1757301558.html

Вооруженные силы США начали учения с акцентом на готовность ядерных сил

Вооруженные силы США начали учения с акцентом на готовность ядерных сил - РИА Новости, 01.11.2021

Вооруженные силы США начали учения с акцентом на готовность ядерных сил

Стратегическое командование (STRATCOM) вооруженных сил США сообщило, что в понедельник начало масштабные командно-штабные учения Global Thunder 22, в рамках... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T23:50

2021-11-01T23:50

2021-11-01T23:50

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Стратегическое командование (STRATCOM) вооруженных сил США сообщило, что в понедельник начало масштабные командно-штабные учения Global Thunder 22, в рамках которых будет сделан акцент на готовность национальных ядерных сил.Отмечается, что в ходе учений будет проведена оценка способности отдельных компонентов STRATCOM осуществлять сдерживание и проводить совместные операции в случае возможной агрессии против США или кого-то из их союзников."Global Thunder 22 будет применять опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами, службами и вовлеченными правительственными агентствами США в целях сдерживания, обнаружения и - при необходимости - отражения стратегических атак против США и их союзников", - подчеркивается в заявлении.

https://ria.ru/20211101/korabl-1757229092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша