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Вооруженные силы США начали учения с акцентом на готовность ядерных сил
Вооруженные силы США начали учения с акцентом на готовность ядерных сил - РИА Новости, 01.11.2021
Вооруженные силы США начали учения с акцентом на готовность ядерных сил
Стратегическое командование (STRATCOM) вооруженных сил США сообщило, что в понедельник начало масштабные командно-штабные учения Global Thunder 22, в рамках... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T23:50
2021-11-01T23:50
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Стратегическое командование (STRATCOM) вооруженных сил США сообщило, что в понедельник начало масштабные командно-штабные учения Global Thunder 22, в рамках которых будет сделан акцент на готовность национальных ядерных сил.Отмечается, что в ходе учений будет проведена оценка способности отдельных компонентов STRATCOM осуществлять сдерживание и проводить совместные операции в случае возможной агрессии против США или кого-то из их союзников."Global Thunder 22 будет применять опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами, службами и вовлеченными правительственными агентствами США в целях сдерживания, обнаружения и - при необходимости - отражения стратегических атак против США и их союзников", - подчеркивается в заявлении.
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60
в мире, сша
23:50 01.11.2021
 
Вооруженные силы США начали учения с акцентом на готовность ядерных сил

Вооруженные силы США начали учения Global Thunder 22 с акцентом на готовность ядерных сил

© U.S. Army photo by 1st Lt. Ellen C. Brabo, 2d Cavalry RegimentВоенная техника 2-го кавалерийского полка США во время учений в Германии
Военная техника 2-го кавалерийского полка США во время учений в Германии
© U.S. Army photo by 1st Lt. Ellen C. Brabo, 2d Cavalry Regiment
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Стратегическое командование (STRATCOM) вооруженных сил США сообщило, что в понедельник начало масштабные командно-штабные учения Global Thunder 22, в рамках которых будет сделан акцент на готовность национальных ядерных сил.
"Стратегическое командование США начало свои ежегодные учения по ядерному командованию и управлению, а также полевые учения Global Thunder 22, дающие возможность для тренировок во всех районах миссии Командования с особым упором на готовность ядерных сил", - говорится в письменном заявлении командования.
Отмечается, что в ходе учений будет проведена оценка способности отдельных компонентов STRATCOM осуществлять сдерживание и проводить совместные операции в случае возможной агрессии против США или кого-то из их союзников.
"Global Thunder 22 будет применять опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами, службами и вовлеченными правительственными агентствами США в целях сдерживания, обнаружения и - при необходимости - отражения стратегических атак против США и их союзников", - подчеркивается в заявлении.
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