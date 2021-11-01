Вооруженные силы США начали учения с акцентом на готовность ядерных сил
Вооруженные силы США начали учения Global Thunder 22 с акцентом на готовность ядерных сил
© U.S. Army photo by 1st Lt. Ellen C. Brabo, 2d Cavalry RegimentВоенная техника 2-го кавалерийского полка США во время учений в Германии
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Стратегическое командование (STRATCOM) вооруженных сил США сообщило, что в понедельник начало масштабные командно-штабные учения Global Thunder 22, в рамках которых будет сделан акцент на готовность национальных ядерных сил.
"Стратегическое командование США начало свои ежегодные учения по ядерному командованию и управлению, а также полевые учения Global Thunder 22, дающие возможность для тренировок во всех районах миссии Командования с особым упором на готовность ядерных сил", - говорится в письменном заявлении командования.
Отмечается, что в ходе учений будет проведена оценка способности отдельных компонентов STRATCOM осуществлять сдерживание и проводить совместные операции в случае возможной агрессии против США или кого-то из их союзников.
"Global Thunder 22 будет применять опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами, службами и вовлеченными правительственными агентствами США в целях сдерживания, обнаружения и - при необходимости - отражения стратегических атак против США и их союзников", - подчеркивается в заявлении.