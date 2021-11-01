https://ria.ru/20211101/ubiystvo-1757273879.html

Во Владикавказе завели дело о халатности на сотрудника колонии

Во Владикавказе завели дело о халатности на сотрудника колонии - РИА Новости, 01.11.2021

Во Владикавказе завели дело о халатности на сотрудника колонии

Следователи во Владикавказе возбудили уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, которого подозревают в халатности, приведшей к убийству... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:43

2021-11-01T18:43

2021-11-01T18:45

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

республика северная осетия - алания

россия

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НАЛЬЧИК, 1 ноя – РИА Новости. Следователи во Владикавказе возбудили уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, которого подозревают в халатности, приведшей к убийству одного из осужденных, сообщает в понедельник СУСК по региону."В отношении дежурного помощника начальника федерального казенного учреждения "Исправительная колония № 1" УФСИН России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело. Он подозревается в … халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека", - говорится в релизе.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.По данным следствия, в ночь на 10 октября, когда подозреваемый дежурил в столовой колонии, девять осужденных "грубо нарушали установленные требования", но он ничего не сделал, чтобы их остановить."В последующем между двумя осужденными произошла ссора, и один из них…, имея при себе выданный для работы и не сданный нож бытового назначения, нанес обидчику колото-резаные ранения. Потерпевший скончался в больнице", - отмечает ведомство.Следователи считают, что совершение данного преступления стало возможным "вследствие недобросовестного отношения к должностным обязанностям подозреваемого, который имел реальную возможность для надлежащего исполнения своих обязанностей, необходимый уровень профессиональной подготовки и опыт".Между тем 15 октября в исправительной колонии №1 во Владикавказе, где находятся порядка 600 человек, произошли волнения. По информации УФСИН региона, беспорядки устроили двое заключенных, помещенных в ШИЗО колонии. Возбуждено уголовное дело.В ходе пресечения беспорядков изъяли более 180 мобильников, самодельных "ножей" и запрещенных предметов. Предварительный ущерб от противоправных действий превысил 3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211101/fsin-1757143790.html

https://ria.ru/20211029/sud-1756868510.html

https://ria.ru/20211025/prigovor-1756110274.html

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, россия