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Во Владикавказе завели дело о халатности на сотрудника колонии
Во Владикавказе завели дело о халатности на сотрудника колонии - РИА Новости, 01.11.2021
Во Владикавказе завели дело о халатности на сотрудника колонии
Следователи во Владикавказе возбудили уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, которого подозревают в халатности, приведшей к убийству... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:43
2021-11-01T18:45
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
республика северная осетия - алания
россия
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НАЛЬЧИК, 1 ноя – РИА Новости. Следователи во Владикавказе возбудили уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, которого подозревают в халатности, приведшей к убийству одного из осужденных, сообщает в понедельник СУСК по региону."В отношении дежурного помощника начальника федерального казенного учреждения "Исправительная колония № 1" УФСИН России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело. Он подозревается в … халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека", - говорится в релизе.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.По данным следствия, в ночь на 10 октября, когда подозреваемый дежурил в столовой колонии, девять осужденных "грубо нарушали установленные требования", но он ничего не сделал, чтобы их остановить."В последующем между двумя осужденными произошла ссора, и один из них…, имея при себе выданный для работы и не сданный нож бытового назначения, нанес обидчику колото-резаные ранения. Потерпевший скончался в больнице", - отмечает ведомство.Следователи считают, что совершение данного преступления стало возможным "вследствие недобросовестного отношения к должностным обязанностям подозреваемого, который имел реальную возможность для надлежащего исполнения своих обязанностей, необходимый уровень профессиональной подготовки и опыт".Между тем 15 октября в исправительной колонии №1 во Владикавказе, где находятся порядка 600 человек, произошли волнения. По информации УФСИН региона, беспорядки устроили двое заключенных, помещенных в ШИЗО колонии. Возбуждено уголовное дело.В ходе пресечения беспорядков изъяли более 180 мобильников, самодельных "ножей" и запрещенных предметов. Предварительный ущерб от противоправных действий превысил 3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20211101/fsin-1757143790.html
https://ria.ru/20211029/sud-1756868510.html
https://ria.ru/20211025/prigovor-1756110274.html
владикавказ
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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, россия
18:43 01.11.2021 (обновлено: 18:45 01.11.2021)
 
Во Владикавказе завели дело о халатности на сотрудника колонии

Во Владикавказе завели дело о халатности на сотрудника колонии после убийства осужденного

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 1 ноя – РИА Новости. Следователи во Владикавказе возбудили уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, которого подозревают в халатности, приведшей к убийству одного из осужденных, сообщает в понедельник СУСК по региону.
"В отношении дежурного помощника начальника федерального казенного учреждения "Исправительная колония № 1" УФСИН России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело. Он подозревается в … халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека", - говорится в релизе.
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 08:45
В калужской колонии пресекли деятельность экстремистской организации
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, в ночь на 10 октября, когда подозреваемый дежурил в столовой колонии, девять осужденных "грубо нарушали установленные требования", но он ничего не сделал, чтобы их остановить.
"В последующем между двумя осужденными произошла ссора, и один из них…, имея при себе выданный для работы и не сданный нож бытового назначения, нанес обидчику колото-резаные ранения. Потерпевший скончался в больнице", - отмечает ведомство.
Следователи считают, что совершение данного преступления стало возможным "вследствие недобросовестного отношения к должностным обязанностям подозреваемого, который имел реальную возможность для надлежащего исполнения своих обязанностей, необходимый уровень профессиональной подготовки и опыт".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 14:49
В Подмосковье осудили экс-полицейских, избивших мужчину до смерти
Между тем 15 октября в исправительной колонии №1 во Владикавказе, где находятся порядка 600 человек, произошли волнения. По информации УФСИН региона, беспорядки устроили двое заключенных, помещенных в ШИЗО колонии. Возбуждено уголовное дело.
В ходе пресечения беспорядков изъяли более 180 мобильников, самодельных "ножей" и запрещенных предметов. Предварительный ущерб от противоправных действий превысил 3 миллиона рублей.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 12:29
В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
 
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