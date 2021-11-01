https://ria.ru/20211101/tyumen-1757218043.html

СК проверит тюменский полигон, где сжигали кур

СК проверит тюменский полигон, где сжигали кур - РИА Новости, 01.11.2021

СК проверит тюменский полигон, где сжигали кур

Тюменские следователи проверят полигон, на котором сжигали кур с птицефабрики "Боровская", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по области. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:57

2021-11-01T14:57

2021-11-01T14:57

происшествия

распространение "птичьего гриппа" в россии

тюмень

тюменская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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ТЮМЕНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Тюменские следователи проверят полигон, на котором сжигали кур с птицефабрики "Боровская", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по области.Из-за птичьего гриппа птицефабрика "Боровская" под Тюменью на прошлой неделе уничтожила всю птицу, 12 миллионов яиц и более 57 тонн продукции, и в Тюмени и поселке Боровский появились специфический запах и смог. Роспотребнадзор сообщал, что в пробах воздуха обнаружено превышение гигиенических нормативов по содержанию сероводорода и диоксида серы."В связи с появившимся обращением пользователя одной из социальных сетей о незаконном полигоне для уничтожения мертвых птиц из-за вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике, а также загрязнением атмосферы и земли следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение процессуальной проверки", - сообщили в пресс-службе регионального СУСК.Следователи проверят изложенные в обращении доводы, установят все обстоятельства и по итогам примут процессуальное решение, пояснили РИА Новости цель проверки в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20211029/chuma-1756824564.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, распространение "птичьего гриппа" в россии, тюмень, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия