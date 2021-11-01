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Врач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдрома

Врач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдрома - РИА Новости, 01.11.2021

Врач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдрома

Многие россияне при появлении симптомов COVID-19 совершают ошибки, которые позже приводят к тяжелому постковидному синдрому, рассказала в интервью радио Sputnik РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T02:15

2021-11-01T02:15

2021-11-01T02:15

распространение коронавируса

общество

медицина

здоровье

людмила лапа

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коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Многие россияне при появлении симптомов COVID-19 совершают ошибки, которые позже приводят к тяжелому постковидному синдрому, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа.Если человек почувствовал себя плохо, повысилась температура и есть подозрение на COVID-19, нужно немедленно обращаться к врачу —лучше в тот же день, отметила она.Люди, которые при относительно легких симптомах COVID-19 недооценивают опасность, совершают серьезную ошибку, уверена врач."У нас же часто начинается: "я соблюдаю изоляцию", "я прополоскаю горло" и тому подобное, но этого недостаточно. Некоторые пациенты приходят и говорят, что у них был ковид, они болели месяц, но ничего не принимали, только противовирусные препараты. Это в корне неправильно: без должного лечения неизвестно, какая будет реакция иммунной системы дальше, как разовьется постковидный синдром", —предупредила Лапа.По ее словам, в таких случаях справляться с постковидным синдромом врачам придется долго.Лапа напомнила, что на настоящий момент вакцинация является главным способом борьбы с COVID-19: во-первых, у привитого человека меньше риск заболеть, а во-вторых, даже если он заболеет, недуг будет протекать в более мягкой форме."Вакцинация — как специфическая иммунная терапия", — заключила медик.

https://ria.ru/20211030/dyry-1757001047.html

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756231591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, медицина, здоровье, людмила лапа, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19