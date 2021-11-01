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Врач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдрома
Врач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдрома - РИА Новости, 01.11.2021
Врач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдрома
Многие россияне при появлении симптомов COVID-19 совершают ошибки, которые позже приводят к тяжелому постковидному синдрому, рассказала в интервью радио Sputnik РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T02:15
2021-11-01T02:15
2021-11-01T02:15
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Многие россияне при появлении симптомов COVID-19 совершают ошибки, которые позже приводят к тяжелому постковидному синдрому, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа.Если человек почувствовал себя плохо, повысилась температура и есть подозрение на COVID-19, нужно немедленно обращаться к врачу —лучше в тот же день, отметила она.Люди, которые при относительно легких симптомах COVID-19 недооценивают опасность, совершают серьезную ошибку, уверена врач."У нас же часто начинается: "я соблюдаю изоляцию", "я прополоскаю горло" и тому подобное, но этого недостаточно. Некоторые пациенты приходят и говорят, что у них был ковид, они болели месяц, но ничего не принимали, только противовирусные препараты. Это в корне неправильно: без должного лечения неизвестно, какая будет реакция иммунной системы дальше, как разовьется постковидный синдром", —предупредила Лапа.По ее словам, в таких случаях справляться с постковидным синдромом врачам придется долго.Лапа напомнила, что на настоящий момент вакцинация является главным способом борьбы с COVID-19: во-первых, у привитого человека меньше риск заболеть, а во-вторых, даже если он заболеет, недуг будет протекать в более мягкой форме."Вакцинация — как специфическая иммунная терапия", — заключила медик.
https://ria.ru/20211030/dyry-1757001047.html
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общество, медицина, здоровье, людмила лапа, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
Врач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдрома
Врач Лапа: избежать тяжелой формы постковидного синдрома поможет вакцинация
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Многие россияне при появлении симптомов COVID-19 совершают ошибки, которые позже приводят к тяжелому постковидному синдрому, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа
.
Если человек почувствовал себя плохо, повысилась температура и есть подозрение на COVID-19, нужно немедленно обращаться к врачу —лучше в тот же день, отметила она.
"В каждом лечении есть "окно", примерно неделя, когда человек при правильном лечении быстрее выздоравливает. Дальше процесс хронизируется, иммунитет слабеет, интоксикация становится все больше. Иногда люди болеют дней десять, и только потом вызывают врача, когда уже кризис, слабость, интоксикация. Самолечение при ковиде — это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжелый постковидный синдром, реакция непредсказуемая", — пояснила Лапа.
Люди, которые при относительно легких симптомах COVID-19 недооценивают опасность, совершают серьезную ошибку, уверена врач.
"У нас же часто начинается: "я соблюдаю изоляцию", "я прополоскаю горло" и тому подобное, но этого недостаточно. Некоторые пациенты приходят и говорят, что у них был ковид, они болели месяц, но ничего не принимали, только противовирусные препараты. Это в корне неправильно: без должного лечения неизвестно, какая будет реакция иммунной системы дальше, как разовьется постковидный синдром", —предупредила Лапа.
По ее словам, в таких случаях справляться с постковидным синдромом врачам придется долго.
"Это лечат и три месяца, и дольше, потому что там и голова болит постоянно, и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) травмирован, и почки у многих травмированы, и суставы поражены могут быть. Это последствия недолеченного ковида", — указала врач.
Лапа напомнила, что на настоящий момент вакцинация является главным способом борьбы с COVID-19: во-первых, у привитого человека меньше риск заболеть, а во-вторых, даже если он заболеет, недуг будет протекать в более мягкой форме.
"Вакцинация — как специфическая иммунная терапия", — заключила медик.