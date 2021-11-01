https://ria.ru/20211101/tuva-1757155641.html
Глава Тувы поручил оказать помощь семье погибших девочек
Глава Тувы поручил оказать помощь семье погибших девочек - РИА Новости, 01.11.2021
Глава Тувы поручил оказать помощь семье погибших девочек
Подозреваемый в убийстве несовершеннолетних сестер в Туве выбросил их с балкона восьмого этажа, рассказал глава Тувы Владислав Ховалыг в понедельник. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:32
2021-11-01T10:32
2021-11-01T10:32
происшествия
республика тыва
кызыл
тес-хемский район
владислав ховалыг
убийство двух девочек в туве
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве несовершеннолетних сестер в Туве выбросил их с балкона восьмого этажа, рассказал глава Тувы Владислав Ховалыг в понедельник."Вчера произошло чудовищное преступление, 23-летний уроженец Тес-Хемского района, непонятно чем руководствуясь, сбросил с балкона двух девочек 9 и 14 лет", - сказал Ховалыг во время аппаратного совещания с членами правительства. Глава Тувы распорядился оказать "моральную и материальную помощь семье, где произошла трагедия".До этого детали трагедии известны не были: сообщалось лишь, что накануне в Кызыле нашли мертвыми девочек 9 и 14 лет. По подозрению в убийстве задержан 23-летний мужчина.По данным властей, мать девочек, выйдя из колонии, самовольно забрала их из приемной семьи, после чего перевезла в Кызыл. Прокуратура после случившегося решила оценить работу местных чиновников.
https://ria.ru/20211101/mat-1757140509.html
https://ria.ru/20211101/ubiystvo-1757135475.html
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происшествия, республика тыва, кызыл, тес-хемский район, владислав ховалыг, убийство двух девочек в туве
Глава Тувы поручил оказать помощь семье погибших девочек
Глава Тувы Ховалыг поручил оказать помощь семье убитых несовершеннолетних сестер