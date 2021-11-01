Власти Тувы рассказали о матери погибших девочек
Мать погибших в Туве девочек самовольно забрала их у приемной семьи и перевезла в Кызыл
КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Мать погибших в Туве сестер самовольно забрала детей из опекаемой семьи и перевезла их в Кызыл, сообщила вице-премьер республики по социальным вопросам Елена Хардикова во время совещания с главой Тувы.
Накануне в Кызыле были обнаружены две сестры 9 и 14 лет с множественными травмами: младшая девочка скончалась на месте происшествия, старшая – позднее в медицинском учреждении. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. В мэрии сообщили, что мать погибших сестер была судима и состояла на учете в Хакасии.
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По словам вице-премьера, мать была осуждена в 2011 году, детей в 2014 году отдали в приемную семью в селе Тоора-хем Тоджинского района. "После того как срок заключения мамы был завершен, она делала неоднократные попытки вернуть детей. Но министерством труда и социальной политики было дано разъяснение и опекуну, и маме, каков порядок возвращения детей в семью... Тем не менее, факт такой, что в конце августа мама самовольно забрала детей из приемной семьи", - сказала Хардикова.
Она отметила, что ни инспектор по опеке и попечительству Тоджинского района, ни школа не поставили в об этом в известность соответствующие органы.
"И что вызывает самый большой вопрос - специалисты на местах, которые должны заниматься вопросами контроля за тем, что происходит в опекунских семьях, не на должном уровне выполняли свои обязанности. Не выявлен был факт, что уже два месяца дети находятся не в приемной семье, находятся с мамой", - сказала Хардикова.
По ее словам, в понедельник в районе работает комиссия чиновников, завтра результаты работы будут доложены главе Тувы. Он подчеркнула, что также вызывает вопросы работа органов МВД, которые должны были держать в поле зрения женщину после освобождения из мест лишения свободы.
Глава Тувы Владислав Ховалыг по итогам доклада поручил оказать помощь семье погибших девочек.
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