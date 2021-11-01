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Власти Тувы рассказали о матери погибших девочек
Власти Тувы рассказали о матери погибших девочек - РИА Новости, 01.11.2021
Власти Тувы рассказали о матери погибших девочек
Мать погибших в Туве сестер самовольно забрала детей из опекаемой семьи и перевезла их в Кызыл, сообщила вице-премьер республики по социальным вопросам Елена... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:24
2021-11-01T10:24
происшествия
кызыл
тоджинский район
тес-хемский район
владислав ховалыг
убийство двух девочек в туве
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Мать погибших в Туве сестер самовольно забрала детей из опекаемой семьи и перевезла их в Кызыл, сообщила вице-премьер республики по социальным вопросам Елена Хардикова во время совещания с главой Тувы.Накануне в Кызыле были обнаружены две сестры 9 и 14 лет с множественными травмами: младшая девочка скончалась на месте происшествия, старшая – позднее в медицинском учреждении. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. В мэрии сообщили, что мать погибших сестер была судима и состояла на учете в Хакасии.По словам вице-премьера, мать была осуждена в 2011 году, детей в 2014 году отдали в приемную семью в селе Тоора-хем Тоджинского района. "После того как срок заключения мамы был завершен, она делала неоднократные попытки вернуть детей. Но министерством труда и социальной политики было дано разъяснение и опекуну, и маме, каков порядок возвращения детей в семью... Тем не менее, факт такой, что в конце августа мама самовольно забрала детей из приемной семьи", - сказала Хардикова.Она отметила, что ни инспектор по опеке и попечительству Тоджинского района, ни школа не поставили в об этом в известность соответствующие органы."И что вызывает самый большой вопрос - специалисты на местах, которые должны заниматься вопросами контроля за тем, что происходит в опекунских семьях, не на должном уровне выполняли свои обязанности. Не выявлен был факт, что уже два месяца дети находятся не в приемной семье, находятся с мамой", - сказала Хардикова.По ее словам, в понедельник в районе работает комиссия чиновников, завтра результаты работы будут доложены главе Тувы. Он подчеркнула, что также вызывает вопросы работа органов МВД, которые должны были держать в поле зрения женщину после освобождения из мест лишения свободы.Глава Тувы Владислав Ховалыг по итогам доклада поручил оказать помощь семье погибших девочек.
https://ria.ru/20211031/ubiystvo-1757087991.html
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кызыл
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происшествия, кызыл, тоджинский район, тес-хемский район, владислав ховалыг, убийство двух девочек в туве
10:24 01.11.2021
 
Власти Тувы рассказали о матери погибших девочек

Мать погибших в Туве девочек самовольно забрала их у приемной семьи и перевезла в Кызыл

© Фото : СУ СК по Республике ТываДом, возле которого были обнаружены девочки в Тыве
Дом, возле которого были обнаружены девочки в Тыве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : СУ СК по Республике Тыва
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Мать погибших в Туве сестер самовольно забрала детей из опекаемой семьи и перевезла их в Кызыл, сообщила вице-премьер республики по социальным вопросам Елена Хардикова во время совещания с главой Тувы.
Накануне в Кызыле были обнаружены две сестры 9 и 14 лет с множественными травмами: младшая девочка скончалась на месте происшествия, старшая – позднее в медицинском учреждении. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. В мэрии сообщили, что мать погибших сестер была судима и состояла на учете в Хакасии.
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Власти Тувы рассказали о семье убитых в Кызыле девочек
По словам вице-премьера, мать была осуждена в 2011 году, детей в 2014 году отдали в приемную семью в селе Тоора-хем Тоджинского района. "После того как срок заключения мамы был завершен, она делала неоднократные попытки вернуть детей. Но министерством труда и социальной политики было дано разъяснение и опекуну, и маме, каков порядок возвращения детей в семью... Тем не менее, факт такой, что в конце августа мама самовольно забрала детей из приемной семьи", - сказала Хардикова.
Она отметила, что ни инспектор по опеке и попечительству Тоджинского района, ни школа не поставили в об этом в известность соответствующие органы.
"И что вызывает самый большой вопрос - специалисты на местах, которые должны заниматься вопросами контроля за тем, что происходит в опекунских семьях, не на должном уровне выполняли свои обязанности. Не выявлен был факт, что уже два месяца дети находятся не в приемной семье, находятся с мамой", - сказала Хардикова.
По ее словам, в понедельник в районе работает комиссия чиновников, завтра результаты работы будут доложены главе Тувы. Он подчеркнула, что также вызывает вопросы работа органов МВД, которые должны были держать в поле зрения женщину после освобождения из мест лишения свободы.
Глава Тувы Владислав Ховалыг по итогам доклада поручил оказать помощь семье погибших девочек.
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ПроисшествияКызылТоджинский районТес-Хемский районВладислав ХовалыгУбийство двух девочек в Туве
 
 
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