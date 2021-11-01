Тунберг обвинила мировых лидеров в притворстве
Грета Тунберг заявила, что мировые лидеры притворяются на климатическом саммите в Глазго
© AP Photo / Virginia MayoГрета Тунберг в Брюсселе. 5 марта 2020
© AP Photo / Virginia Mayo
ГЛАЗГО, 1 ноя - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг, приехавшая на протест в Глазго, где проходит климатический саммит COP26, заявила, что участвующие в саммите мировые лидеры лишь притворяются, что всерьез относятся к вопросам изменения климата.
"На COP лишь только политики и люди с властью, которые притворяются, что относятся серьезно к нашему будущему, притворяются, что относятся серьезно к настоящему тех, кто уже испытывает на себе негативные последствия климатического кризиса", - заявила активистка на акции протеста рядом с местом проведения саммита.
По ее словам, после конференции не последует никаких изменений. Она призвала мировых лидеров прекратить говорить "бла-бла-бла".
В понедельник в шотландском Глазго стартовал саммит лидеров в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, продлится до 12 ноября. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности.
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