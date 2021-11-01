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В Москве более 50 рейсов задержаны или отменены из-за тумана

В Москве более 50 рейсов задержаны или отменены из-за тумана - РИА Новости, 01.11.2021

В Москве более 50 рейсов задержаны или отменены из-за тумана

Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в понедельник вечером на фоне тумана, следует из РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T23:06

2021-11-01T23:06

2021-11-01T23:06

туман в москве

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в понедельник вечером на фоне тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 22.45 мск понедельника, во "Внуково" 11 рейсов задержаны, шесть отменены, в "Домодедово" - четыре рейса задержаны, 13 отменены, в "Шереметьево" - семь рейсов задержаны, 11 отменены.При этом московские аэропорты ранее в понедельник сообщили РИА Новости, что работают в штатном режиме.Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 9.00 вторника из-за тумана.

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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