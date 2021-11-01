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В Москве более 50 рейсов задержаны или отменены из-за тумана
В Москве более 50 рейсов задержаны или отменены из-за тумана - РИА Новости, 01.11.2021
В Москве более 50 рейсов задержаны или отменены из-за тумана
Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в понедельник вечером на фоне тумана, следует из РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T23:06
2021-11-01T23:06
2021-11-01T23:06
туман в москве
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в понедельник вечером на фоне тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 22.45 мск понедельника, во "Внуково" 11 рейсов задержаны, шесть отменены, в "Домодедово" - четыре рейса задержаны, 13 отменены, в "Шереметьево" - семь рейсов задержаны, 11 отменены.При этом московские аэропорты ранее в понедельник сообщили РИА Новости, что работают в штатном режиме.Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 9.00 вторника из-за тумана.
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туман в москве, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве более 50 рейсов задержаны или отменены из-за тумана
Более 50 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах из-за тумана