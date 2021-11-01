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В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.11.2021

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вторника из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:40

2021-11-01T19:40

2021-11-01T19:51

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вторника из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице и в области предупреждение действует до 9.00 вторника.

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода, россия