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В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.11.2021
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вторника из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:40
2021-11-01T19:40
2021-11-01T19:51
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вторника из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице и в области предупреждение действует до 9.00 вторника.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода, россия
19:40 01.11.2021 (обновлено: 19:51 01.11.2021)
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за тумана