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Эксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябре

Эксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябре - РИА Новости, 01.11.2021

Эксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябре

Годовая инфляция в России по итогам ноября ускорится до 8,02%, что станет новым максимумом с февраля 2016 года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T03:11

2021-11-01T03:11

2021-11-01T03:11

экономика

общество

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федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

александр исаков

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в России по итогам ноября ускорится до 8,02%, что станет новым максимумом с февраля 2016 года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.Темпы роста цен в стране ускоряются с прошлого года за счет слабевшего тогда рубля и наблюдающегося роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире. При этом, по данным Росстата, по итогам сентября текущего года годовая инфляция ускорилась до 7,4% с 6,68% месяцем ранее. На 25 октября она разогналась до 7,97%.Банк России в октябре повысил прогноз по инфляции по итогам года до 7,4-7,9% с 5,7-6,2%, в следующем году по-прежнему ждет 4-4,5%. Минэкономразвития также увеличило ожидания по темпам роста цен в стране на текущий год до 7,4% с 5,8%, в 2022 году по-прежнему ждет 4%.Факторы инфляцииОсновными факторами разгона цен в ноябре станут рост цен на продукты из-за низкого урожая плодоовощной продукции и ситуации на мировых рынках. Кроме того, дополнительное проинфляционное влияние окажут и нерабочие дни, которые были введены на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, уверены аналитики."К числу (проинфляционных - ред.) факторов можно отнести продолжающийся рост цен в России и за рубежом на продовольствие и легковые автомобили, урожай существенно ниже уровня прошлого года, а также осложняющие работу бизнеса вынужденные эпидемиологические ограничения", - говорит старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.Соглашается с таким мнением и старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, который указал, что влияние нерабочих дней в России носит проинфляционный характер, поэтому значительного ослабления годовой инфляции ожидать не приходится. Дополнительным фактором на фоне нерабочих дней начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин назвал инфляционные ожидания населения, которые в прошлом месяце достигли максимума с ноября 2016 года - 13,6%.По ожиданиям старшего экономиста "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александра Исакова, проблемными категориями в ноябре останутся фрукты и овощи, где рост цен обусловлен холодным сентябрем, изделия из зерна и мясные продукты из-за плохого урожая, а также мясо курицы из-за эпидемиологической ситуации. Рост цен коснется и автомобилей, где происходят остановка производства (ввиду нехватки компонентов) и рост цен на металлы, добавляет эксперт."Мы полагаем, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжит "притормаживать" кредитование населения и охладит спрос на товары длительного пользования. С другой стороны, укрепление рубля сдержит инфляцию на импортируемые товары", - отметил главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.Тем не менее, переход потребителей от кредитования к сбережениям, несмотря на рост ключевой ставки, происходит крайне медленно, что также обуславливает перспективу дальнейшего роста цен, заключил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.Прогнозы аналитиковПрогнозы инфляции по итогам ноября в годовом выражении представлены ниже (в %):БКС - 8"ВТБ Капитал" - 8Газпромбанк - 8,1-8,3"Зенит" - 8,2НКР - 8,1"Открытие" - 8-8,1Промсвязьбанк - 8Росбанк - 7,9Сбербанк - 7,9Совкомбанк - 8"Эксперт РА" - 7,9

https://ria.ru/20211027/inflyatsiya-1756482203.html

https://ria.ru/20211027/produkty-1756571074.html

https://ria.ru/20211028/avtokredit-1756606274.html

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экономика, общество, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, александр исаков, россия