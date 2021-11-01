https://ria.ru/20211101/tsentrobank-1757277130.html

ЦБ призвал банки не предоставлять рассрочку на товары в обход закона

ЦБ призвал банки не предоставлять рассрочку на товары в обход закона - РИА Новости, 01.11.2021

ЦБ призвал банки не предоставлять рассрочку на товары в обход закона

Банк России выявил практики предоставления рассрочки в обход закона о потребительском кредите и призвал кредитные организации не участвовать в таких практиках,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:02

2021-11-01T19:02

2021-11-01T19:02

экономика

центральный банк рф (цб рф)

совет федерации рф

эльвира набиуллина

ипотека

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597202999_302:706:2686:2047_1920x0_80_0_0_9e452047cbf5e101dc34c71f319e97c2.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России выявил практики предоставления рассрочки в обход закона о потребительском кредите и призвал кредитные организации не участвовать в таких практиках, сообщила пресс-служба регулятора."В ряде случаев торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам", - говорится в сообщении.ЦБ пояснил, что есть практика, когда купленные клиентом товары оплачивают так называемые операторы сервисов рассрочки, аффилированные с кредиторами."Регулятор рекомендовал кредиторам воздерживаться от участия в таких практиках, поскольку они имеют признаки обхода законодательства о потребительском кредите", - сказано в сообщении.Ведь рассрочка по сути схожа с потребкредитом, но формально не подпадает под действие и защиту соответствующего закона. А значит, для нее не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также ограничения возможности уступки прав требования, пояснил регулятор.Кроме того, продавцы и операторы сервиса рассрочки не обязаны передавать информацию о ней в бюро кредитных историй. "Если гражданин обращается за обычным кредитом или займом, кредитор не видит в его долговой нагрузке обязательств по рассрочке и не может их учесть при принятии решения о выдаче нового кредита", - указал ЦБ.В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила, что покупки в рассрочку должны учитываться в кредитной истории россиян.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/nabiullina-1755830215.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, эльвира набиуллина, ипотека, россия