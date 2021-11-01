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ЦБ призвал банки не предоставлять рассрочку на товары в обход закона
ЦБ призвал банки не предоставлять рассрочку на товары в обход закона - РИА Новости, 01.11.2021
ЦБ призвал банки не предоставлять рассрочку на товары в обход закона
Банк России выявил практики предоставления рассрочки в обход закона о потребительском кредите и призвал кредитные организации не участвовать в таких практиках,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:02
2021-11-01T19:02
2021-11-01T19:02
экономика
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россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России выявил практики предоставления рассрочки в обход закона о потребительском кредите и призвал кредитные организации не участвовать в таких практиках, сообщила пресс-служба регулятора."В ряде случаев торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам", - говорится в сообщении.ЦБ пояснил, что есть практика, когда купленные клиентом товары оплачивают так называемые операторы сервисов рассрочки, аффилированные с кредиторами."Регулятор рекомендовал кредиторам воздерживаться от участия в таких практиках, поскольку они имеют признаки обхода законодательства о потребительском кредите", - сказано в сообщении.Ведь рассрочка по сути схожа с потребкредитом, но формально не подпадает под действие и защиту соответствующего закона. А значит, для нее не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также ограничения возможности уступки прав требования, пояснил регулятор.Кроме того, продавцы и операторы сервиса рассрочки не обязаны передавать информацию о ней в бюро кредитных историй. "Если гражданин обращается за обычным кредитом или займом, кредитор не видит в его долговой нагрузке обязательств по рассрочке и не может их учесть при принятии решения о выдаче нового кредита", - указал ЦБ.В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила, что покупки в рассрочку должны учитываться в кредитной истории россиян.
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/nabiullina-1755830215.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, эльвира набиуллина, ипотека, россия
ЦБ призвал банки не предоставлять рассрочку на товары в обход закона
Банк России выявил практики предоставления рассрочки в обход закона
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Банк России
выявил практики предоставления рассрочки в обход закона о потребительском кредите и призвал кредитные организации не участвовать в таких практиках, сообщила пресс-служба регулятора.
"В ряде случаев торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам", - говорится в сообщении.
ЦБ
пояснил, что есть практика, когда купленные клиентом товары оплачивают так называемые операторы сервисов рассрочки, аффилированные с кредиторами.
"Регулятор рекомендовал кредиторам воздерживаться от участия в таких практиках, поскольку они имеют признаки обхода законодательства о потребительском кредите", - сказано в сообщении.
Ведь рассрочка по сути схожа с потребкредитом, но формально не подпадает под действие и защиту соответствующего закона. А значит, для нее не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также ограничения возможности уступки прав требования, пояснил регулятор.
Кроме того, продавцы и операторы сервиса рассрочки не обязаны передавать информацию о ней в бюро кредитных историй. "Если гражданин обращается за обычным кредитом или займом, кредитор не видит в его долговой нагрузке обязательств по рассрочке и не может их учесть при принятии решения о выдаче нового кредита", - указал ЦБ.
В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина
, выступая в Совете Федерации
, заявила, что покупки в рассрочку должны учитываться в кредитной истории россиян.