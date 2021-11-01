https://ria.ru/20211101/tsb-1757287517.html
В ЦБ допустили проведение более жесткой денежно-кредитной политики
В ЦБ допустили проведение более жесткой денежно-кредитной политики - РИА Новости, 01.11.2021
В ЦБ допустили проведение более жесткой денежно-кредитной политики
Банк России допускает более существенное ужесточение денежно-кредитных условий в случае менее гибкой реакции рынка на его решения по ключевой ставке, говорится... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T20:27
2021-11-01T20:27
2021-11-01T20:27
экономика
центральный банк рф (цб рф)
денежно-кредитная политика
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России допускает более существенное ужесточение денежно-кредитных условий в случае менее гибкой реакции рынка на его решения по ключевой ставке, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.Регулятор указал, что в сложившихся условиях наиболее существенным проинфляционным риском является риск формирования вторичных эффектов инфляционных ожиданий.В случае более длительного, чем ожидается сейчас, периода высоких темпов роста цен инфляционные ожидания могут закрепиться на повышенных уровнях, что, в свою очередь, может способствовать дальнейшему росту цен, отметил ЦБ.ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики, разогнавшиеся инфляционные ожидания и темпы роста цен. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, а летом - еще на 1,5 процентного пункта. В сентябре регулятор увеличил ставку еще на 0,25 процентных пункта, в октябре - на 0,75 процентного пункта, вернув ее на уровень июня-июля 2019 года - в 7,5% годовых.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), денежно-кредитная политика, россия
В ЦБ допустили проведение более жесткой денежно-кредитной политики
В ЦБ допустили более существенное ужесточение денежно-кредитных условий
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Банк России
допускает более существенное ужесточение денежно-кредитных условий в случае менее гибкой реакции рынка на его решения по ключевой ставке, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ
.
Регулятор указал, что в сложившихся условиях наиболее существенным проинфляционным риском является риск формирования вторичных эффектов инфляционных ожиданий.
В случае более длительного, чем ожидается сейчас, периода высоких темпов роста цен инфляционные ожидания могут закрепиться на повышенных уровнях, что, в свою очередь, может способствовать дальнейшему росту цен, отметил ЦБ.
"Реакция экономики на решения по денежно-кредитной политике может стать менее гибкой, и для возвращения инфляции к цели может потребоваться более существенное ужесточение денежно-кредитных условий", - говорится в сообщении.
ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики, разогнавшиеся инфляционные ожидания и темпы роста цен. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, а летом - еще на 1,5 процентного пункта. В сентябре регулятор увеличил ставку еще на 0,25 процентных пункта, в октябре - на 0,75 процентного пункта, вернув ее на уровень июня-июля 2019 года - в 7,5% годовых.