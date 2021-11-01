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В Минтрансе заявили о критическом состоянии общественного транспорта
В Минтрансе заявили о критическом состоянии общественного транспорта - РИА Новости, 01.11.2021
В Минтрансе заявили о критическом состоянии общественного транспорта
Состояние общественного транспорта в России и его инфраструктуры достигло "критического состояния" из-за длительного недоинвестирования, следует из... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:52
2021-11-01T18:52
экономика
общество
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
транспорт
общественный транспорт
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Состояние общественного транспорта в России и его инфраструктуры достигло "критического состояния" из-за длительного недоинвестирования, следует из пояснительной записки к проекту постановления, разработанному Минтрансом РФ и опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов."Состояние подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта достигло критического состояния в силу длительного недоинвестирования. Более 70% транспортных средств (автобусов, трамваев и троллейбусов) находятся ‎в эксплуатации за пределами срока нормативного использования, более 80% инфраструктуры изношено, что приводит к оттоку пассажиров с транспорта общего пользования и росту использования личного автомобильного транспорта", - отмечается в пояснительной записке.Проект постановления правительства подготовлен для реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского электрического транспорта, и обеспечение финансирования таких проектов.В министерстве напомнили, что на программу обновления общественного транспорта в стране в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" предусмотрено 14,11 миллиарда рублей. Кроме того, регионам до 2023 года выделят инфраструктурных бюджетных кредитов на 500 миллиард рублей, часть из которых направлена на обновление общественного транспорта и модернизацию его инфраструктуры. "Вместе с тем потребность регионов существенно превысила размер предусмотренных выше ассигнований", - подчеркнули в министерстве.Согласно Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года предполагается увеличение доли поездок на общественном транспорте в городах с 54% до 69%, при этом популярность поездок на личном автомобиле должна сократится, ранее отмечал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
https://ria.ru/20211014/sochi-1754499195.html
https://ria.ru/20211012/mintrans-1754251451.html
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экономика, общество, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), транспорт, общественный транспорт, россия
18:52 01.11.2021
 
В Минтрансе заявили о критическом состоянии общественного транспорта

Минтранс: общественный транспорт и его инфраструктура достигли критического состояния

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтобусы, работающие на городских маршрутах, в парке филиала "Центральный" ГУП "Мосгортранс
Автобусы, работающие на городских маршрутах, в парке филиала Центральный ГУП Мосгортранс - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Состояние общественного транспорта в России и его инфраструктуры достигло "критического состояния" из-за длительного недоинвестирования, следует из пояснительной записки к проекту постановления, разработанному Минтрансом РФ и опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.
"Состояние подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта достигло критического состояния в силу длительного недоинвестирования. Более 70% транспортных средств (автобусов, трамваев и троллейбусов) находятся ‎в эксплуатации за пределами срока нормативного использования, более 80% инфраструктуры изношено, что приводит к оттоку пассажиров с транспорта общего пользования и росту использования личного автомобильного транспорта", - отмечается в пояснительной записке.
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Проект постановления правительства подготовлен для реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского электрического транспорта, и обеспечение финансирования таких проектов.
В министерстве напомнили, что на программу обновления общественного транспорта в стране в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" предусмотрено 14,11 миллиарда рублей. Кроме того, регионам до 2023 года выделят инфраструктурных бюджетных кредитов на 500 миллиард рублей, часть из которых направлена на обновление общественного транспорта и модернизацию его инфраструктуры. "Вместе с тем потребность регионов существенно превысила размер предусмотренных выше ассигнований", - подчеркнули в министерстве.
Согласно Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года предполагается увеличение доли поездок на общественном транспорте в городах с 54% до 69%, при этом популярность поездок на личном автомобиле должна сократится, ранее отмечал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
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ЭкономикаОбществоВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ТранспортОбщественный транспортРоссия
 
 
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