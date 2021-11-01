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В Москве загорелся трамвай из-за грузовика, оборвавшего контактную сеть

В Москве загорелся трамвай из-за грузовика, оборвавшего контактную сеть - РИА Новости, 01.11.2021

В Москве загорелся трамвай из-за грузовика, оборвавшего контактную сеть

Предварительной причиной обрыва контактной сети, из-за которого загорелся трамвай на юге Москвы, стал грузовик с прицепом, сообщает столичный дептранс в своем... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T22:56

2021-11-01T22:56

2021-11-01T23:45

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Предварительной причиной обрыва контактной сети, из-за которого загорелся трамвай на юге Москвы, стал грузовик с прицепом, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что крыша трамвая загорелась на юге Москвы, обошлось без пострадавших, из-за инцидента временно задерживаются трамваи № 1 и 16. Маршруты временно изменены."Предварительная причина обрыва провода на Чертановской улице – грузовик с прицепом, который при пересечении трамвайных путей оборвал контактную сеть. Оборвавшийся провод упал на крышу вагона, из-за чего произошло возгорание пластикового защитного кожуха на крыше, который защищает электрооборудование вагона от осадков", - говорится в сообщении.Добавляется, что обгорел только пластиковый кожух, сам вагон не пострадал. По маршрутам трамваев работают автобусы."Коллеги из ГИБДД уже ищут грузовик, который стал причиной ДТП. Московский метрополитен будет добиваться компенсации ущерба от виновника в судебном порядке", - говорится в сообщении. Сотрудники метро будут восстанавливать контактную сеть и подвижной состав, что потребует много времени и финансов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия