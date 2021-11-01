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На юге Москвы загорелся трамвай
На юге Москвы загорелся трамвай - РИА Новости, 01.11.2021
На юге Москвы загорелся трамвай
Крыша трамвая загорелась в понедельник вечером на юге Москвы, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T22:01
2021-11-01T22:01
2021-11-01T22:13
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Крыша трамвая загорелась в понедельник вечером на юге Москвы, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС.По данным ведомства, это произошло в районе дома 48, корпус 3 на Чертановской улице."Возгорание на крыше трамвая на площади 2 квадратных метра. Потушили в 21.24. Без пострадавших", - сообщили в пресс-службе."Сегодня... в результате повреждения контактной сети произошло искрение провода на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 16. Никто не пострадал – водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров. На месте работают городские службы. Подробности произошедшего устанавливаются", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что из-за инцидента временно задерживаются трамваи № 1 и 16. Маршруты временно изменены.
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происшествия, москва, россия
22:01 01.11.2021 (обновлено: 22:13 01.11.2021)
На юге Москвы загорелся трамвай
На Чертановской улице в Москве загорелся трамвай