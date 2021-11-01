Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211101/tomos-1756899105.html
"Киев в отчаянии". Авторы томоса угодили в собственную ловушку
"Киев в отчаянии". Авторы томоса угодили в собственную ловушку - РИА Новости, 01.11.2021
"Киев в отчаянии". Авторы томоса угодили в собственную ловушку
Украинские раскольники оказались в сложной ситуации — отец-основатель неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Филарет Денисенко окончательно... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T08:00
2021-11-01T08:09
религия
справки
киев
сша
греция
русская православная церковь
епифаний думенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154905/13/1549051368_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_6091f782336ac6913bad41dcc55aa887.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Олег Налисник. Украинские раскольники оказались в сложной ситуации — отец-основатель неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Филарет Денисенко окончательно рассорился с греческими союзниками и тем самым поставил под сомнение весь автокефальный проект. О том, что произошло у самосвятов и чем это обернется, — в материале РИА Новости.То здесь, то тамА ведь как хорошо начиналось: в конце 2018-го Филарет Денисенко переживал триумф. Его "Киевский патриархат" объединился с другими раскольническими структурами в "Православную церковь Украины" и получил томос — грамоту об автокефалии — от Константинопольского патриарха Варфоломея. Тогда самосвят приписывал победу себе, рассчитывая стать единоличным лидером только что созданной организации.Не вышло: его же воспитанник Епифаний Думенко постепенно отстранил ветерана украинского раскола от реальной власти. В мае 2019-го Филарет громко хлопнул дверью. Объявил, что покидает ПЦУ и "будет бороться за настоящий томос" в новой конторе, но со старым лейблом — "Киевский патриархат".Думенковцы на это не обратили внимания. Понадеялись, что "старик образумится". Сложилась комичная ситуация: формально Денисенко числится в руководстве ПЦУ, фактически же у него собственная "церковь". Но очень маленькая: десяток "епископов" и пара сотен "священников".На Украине никто не воспринимал его всерьез. Раскольника даже перестали звать на мероприятия с участием других религиозных деятелей. Ослабела и медийная активность — редко кто из журналистов приезжал к охочему до интервью самосвяту в резиденцию на Пушкинской в центре Киева.Да и с улицы неподалеку — Банковой, где офис президента, — к нему заглядывали редко. Глава государства хоть и поздравлял матерую политическую и религиозную фигуру с праздниками, но так и не разрешил официально зарегистрировать "Киевский патриархат". То есть организацию Филарет возглавляет только на словах.Церковный казусОттого так громко прозвучало недавнее решение Денисенко присоединить несколько десятков греческих приходов — так называемых старостильников. Это общины, которые в 1920-х не захотели принять новоюлианский календарь (совпадает с григорианским) вопреки решению Элладской православной церкви (ЭПЦ). Себя они позиционируют как "хранителей истинной традиции", хотя на самом деле их еще сто лет назад объявили раскольниками. Сейчас у сторонников старой системы летоисчисления порядка 70 общин и десять монастырей, один из них находится на горе Афон.С традиционалистами неоднократно пытались примириться. Предлагали покаяться в грехе раскола. Но те не пожелали разговаривать с ЭПЦ.Только ЭПЦ имеет право решить этот вопрос. Ведь почти вся Греция — ее каноническая территория. Термин очень важный для православного христианства, представляющего собой конгломерат пятнадцати поместных церквей. У каждой своя юрисдикция, которую нельзя нарушать собратьям.У Русской, например, каноническая территория — страны бывшего СССР, Япония, Монголия и Китай. У Константинопольской — Турция, греческие диаспоры в Европе и США. В 2018-м Константинополь нарушил незыблемый многовековой принцип невмешательства: без согласования с Москвой выдал томос ПЦУ. Что вызвало раскол в 300-миллионной православной общине: одни поместные церкви признали правоту РПЦ, другие же, в том числе Элладская, стали союзниками киевского детища патриарха Варфоломея.Они контактируют с Киевом при посредничестве Константинополя. Во многом как раз из-за Филарета, который в православном мире считается "токсичной" фигурой. Именно он устроил церковный раскол на Украине еще в 1990-х, когда вопреки клятвам о верности со скандалом покинул РПЦ.Теперь же намечается другой конфликт: между церковными Афинами и Киевом. Конфуз в том, что Денисенко признал "старостильников", будучи членом руководства ПЦУ.В Киеве, видимо, осознали серьезность проблемы: уже несколько дней Епифаний Думенко и его представители молчат. Ведь получается, что возглавляемая им структура вторглась на территорию союзников. Это противоречит томосу об автокефалии. Там прямым текстом говорится: "незалежная церковь" не имеет права создавать общины за пределами Украины.Автор грамоты об автокефалии патриарх Варфоломей тоже воздерживается от комментариев. Неприятно: он долго убеждал ЭПЦ признать украинских раскольников, ссылался на каноны. А те их грубо нарушили."Каноны ничего не значат"Как решать проблему — непонятно. Очевидно, что Филарет окончательно удалился от ПЦУ, говорит политолог Аркадий Малер. "Старостильники" ненавидят Константинополь и его союзников, — отмечает он. — Денисенко, видимо, настолько отчаялся заполучить хоть какую-то власть, что пошел ва-банк".В результате столкнулись интересы нескольких структур, не признанных мировым православием."Но, думаю, патриарх Варфоломей не станет вмешиваться в ситуацию. Для него Денисенко не представляет никакой ценности, — полагает Малер. — Да и казус для него ничего не значит. В том числе и с точки зрения канонов — его вторжение на Украину показало, что древние церковные правила ничего не стоят".В общем, ни к чему хорошему украинский автокефальный проект не привел. Вместо объединения людей, как декларировали инициаторы, он породил масштабную волну расколов. В том числе внутри "новой церкви".
https://ria.ru/20211020/ukraina-1755276345.html
киев
сша
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154905/13/1549051368_0:0:2431:1823_1920x0_80_0_0_91deec88e9c19e7dd6dfe3331ac9e873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, киев, сша, греция, русская православная церковь, епифаний думенко
08:00 01.11.2021 (обновлено: 08:09 01.11.2021)
 

"Киев в отчаянии". Авторы томоса угодили в собственную ловушку

© AP Photo / Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Mykola Lazarenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Олег Налисник. Украинские раскольники оказались в сложной ситуации — отец-основатель неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Филарет Денисенко окончательно рассорился с греческими союзниками и тем самым поставил под сомнение весь автокефальный проект. О том, что произошло у самосвятов и чем это обернется, — в материале РИА Новости.

То здесь, то там

А ведь как хорошо начиналось: в конце 2018-го Филарет Денисенко переживал триумф. Его "Киевский патриархат" объединился с другими раскольническими структурами в "Православную церковь Украины" и получил томос — грамоту об автокефалии — от Константинопольского патриарха Варфоломея. Тогда самосвят приписывал победу себе, рассчитывая стать единоличным лидером только что созданной организации.
Не вышло: его же воспитанник Епифаний Думенко постепенно отстранил ветерана украинского раскола от реальной власти. В мае 2019-го Филарет громко хлопнул дверью. Объявил, что покидает ПЦУ и "будет бороться за настоящий томос" в новой конторе, но со старым лейблом — "Киевский патриархат".
Думенковцы на это не обратили внимания. Понадеялись, что "старик образумится". Сложилась комичная ситуация: формально Денисенко числится в руководстве ПЦУ, фактически же у него собственная "церковь". Но очень маленькая: десяток "епископов" и пара сотен "священников".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко
Патриарх Филарет - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Филарет Денисенко
На Украине никто не воспринимал его всерьез. Раскольника даже перестали звать на мероприятия с участием других религиозных деятелей. Ослабела и медийная активность — редко кто из журналистов приезжал к охочему до интервью самосвяту в резиденцию на Пушкинской в центре Киева.
Да и с улицы неподалеку — Банковой, где офис президента, — к нему заглядывали редко. Глава государства хоть и поздравлял матерую политическую и религиозную фигуру с праздниками, но так и не разрешил официально зарегистрировать "Киевский патриархат". То есть организацию Филарет возглавляет только на словах.

Церковный казус

Оттого так громко прозвучало недавнее решение Денисенко присоединить несколько десятков греческих приходов — так называемых старостильников. Это общины, которые в 1920-х не захотели принять новоюлианский календарь (совпадает с григорианским) вопреки решению Элладской православной церкви (ЭПЦ). Себя они позиционируют как "хранителей истинной традиции", хотя на самом деле их еще сто лет назад объявили раскольниками. Сейчас у сторонников старой системы летоисчисления порядка 70 общин и десять монастырей, один из них находится на горе Афон.
С традиционалистами неоднократно пытались примириться. Предлагали покаяться в грехе раскола. Но те не пожелали разговаривать с ЭПЦ.
© пресс-служба ПЦУАрхиепископ Афинский и всея Эллады Иероним и предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" Епифаний
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним и предстоятель раскольнической Православной церкви Украины Епифаний
© пресс-служба ПЦУ
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним и предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" Епифаний
Только ЭПЦ имеет право решить этот вопрос. Ведь почти вся Греция — ее каноническая территория. Термин очень важный для православного христианства, представляющего собой конгломерат пятнадцати поместных церквей. У каждой своя юрисдикция, которую нельзя нарушать собратьям.
У Русской, например, каноническая территория — страны бывшего СССР, Япония, Монголия и Китай. У Константинопольской — Турция, греческие диаспоры в Европе и США. В 2018-м Константинополь нарушил незыблемый многовековой принцип невмешательства: без согласования с Москвой выдал томос ПЦУ. Что вызвало раскол в 300-миллионной православной общине: одни поместные церкви признали правоту РПЦ, другие же, в том числе Элладская, стали союзниками киевского детища патриарха Варфоломея.
Они контактируют с Киевом при посредничестве Константинополя. Во многом как раз из-за Филарета, который в православном мире считается "токсичной" фигурой. Именно он устроил церковный раскол на Украине еще в 1990-х, когда вопреки клятвам о верности со скандалом покинул РПЦ.
Теперь же намечается другой конфликт: между церковными Афинами и Киевом. Конфуз в том, что Денисенко признал "старостильников", будучи членом руководства ПЦУ.
В Киеве, видимо, осознали серьезность проблемы: уже несколько дней Епифаний Думенко и его представители молчат. Ведь получается, что возглавляемая им структура вторглась на территорию союзников. Это противоречит томосу об автокефалии. Там прямым текстом говорится: "незалежная церковь" не имеет права создавать общины за пределами Украины.
Автор грамоты об автокефалии патриарх Варфоломей тоже воздерживается от комментариев. Неприятно: он долго убеждал ЭПЦ признать украинских раскольников, ссылался на каноны. А те их грубо нарушили.
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
Патриарх Константинопольский Варфоломей

"Каноны ничего не значат"

Как решать проблему — непонятно. Очевидно, что Филарет окончательно удалился от ПЦУ, говорит политолог Аркадий Малер. "Старостильники" ненавидят Константинополь и его союзников, — отмечает он. — Денисенко, видимо, настолько отчаялся заполучить хоть какую-то власть, что пошел ва-банк".
В результате столкнулись интересы нескольких структур, не признанных мировым православием.
"Но, думаю, патриарх Варфоломей не станет вмешиваться в ситуацию. Для него Денисенко не представляет никакой ценности, — полагает Малер. — Да и казус для него ничего не значит. В том числе и с точки зрения канонов — его вторжение на Украину показало, что древние церковные правила ничего не стоят".
В общем, ни к чему хорошему украинский автокефальный проект не привел. Вместо объединения людей, как декларировали инициаторы, он породил масштабную волну расколов. В том числе внутри "новой церкви".
Совместная молитва за Украину состоялась в канун выборов - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 08:00Религия
"Скоро все станет ясно". На Украине задумали очередную авантюру
 
РелигияСправкиКиевСШАГрецияРусская православная церковьЕпифаний Думенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптеках
04:14Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
Лента новостейМолния
Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптекахПосол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себяИностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин