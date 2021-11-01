https://ria.ru/20211101/tomos-1756899105.html

"Киев в отчаянии". Авторы томоса угодили в собственную ловушку

"Киев в отчаянии". Авторы томоса угодили в собственную ловушку - РИА Новости, 01.11.2021

"Киев в отчаянии". Авторы томоса угодили в собственную ловушку

Украинские раскольники оказались в сложной ситуации — отец-основатель неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Филарет Денисенко окончательно... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T08:00

2021-11-01T08:00

2021-11-01T08:09

религия

справки

киев

сша

греция

русская православная церковь

епифаний думенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154905/13/1549051368_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_6091f782336ac6913bad41dcc55aa887.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Олег Налисник. Украинские раскольники оказались в сложной ситуации — отец-основатель неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Филарет Денисенко окончательно рассорился с греческими союзниками и тем самым поставил под сомнение весь автокефальный проект. О том, что произошло у самосвятов и чем это обернется, — в материале РИА Новости.То здесь, то тамА ведь как хорошо начиналось: в конце 2018-го Филарет Денисенко переживал триумф. Его "Киевский патриархат" объединился с другими раскольническими структурами в "Православную церковь Украины" и получил томос — грамоту об автокефалии — от Константинопольского патриарха Варфоломея. Тогда самосвят приписывал победу себе, рассчитывая стать единоличным лидером только что созданной организации.Не вышло: его же воспитанник Епифаний Думенко постепенно отстранил ветерана украинского раскола от реальной власти. В мае 2019-го Филарет громко хлопнул дверью. Объявил, что покидает ПЦУ и "будет бороться за настоящий томос" в новой конторе, но со старым лейблом — "Киевский патриархат".Думенковцы на это не обратили внимания. Понадеялись, что "старик образумится". Сложилась комичная ситуация: формально Денисенко числится в руководстве ПЦУ, фактически же у него собственная "церковь". Но очень маленькая: десяток "епископов" и пара сотен "священников".На Украине никто не воспринимал его всерьез. Раскольника даже перестали звать на мероприятия с участием других религиозных деятелей. Ослабела и медийная активность — редко кто из журналистов приезжал к охочему до интервью самосвяту в резиденцию на Пушкинской в центре Киева.Да и с улицы неподалеку — Банковой, где офис президента, — к нему заглядывали редко. Глава государства хоть и поздравлял матерую политическую и религиозную фигуру с праздниками, но так и не разрешил официально зарегистрировать "Киевский патриархат". То есть организацию Филарет возглавляет только на словах.Церковный казусОттого так громко прозвучало недавнее решение Денисенко присоединить несколько десятков греческих приходов — так называемых старостильников. Это общины, которые в 1920-х не захотели принять новоюлианский календарь (совпадает с григорианским) вопреки решению Элладской православной церкви (ЭПЦ). Себя они позиционируют как "хранителей истинной традиции", хотя на самом деле их еще сто лет назад объявили раскольниками. Сейчас у сторонников старой системы летоисчисления порядка 70 общин и десять монастырей, один из них находится на горе Афон.С традиционалистами неоднократно пытались примириться. Предлагали покаяться в грехе раскола. Но те не пожелали разговаривать с ЭПЦ.Только ЭПЦ имеет право решить этот вопрос. Ведь почти вся Греция — ее каноническая территория. Термин очень важный для православного христианства, представляющего собой конгломерат пятнадцати поместных церквей. У каждой своя юрисдикция, которую нельзя нарушать собратьям.У Русской, например, каноническая территория — страны бывшего СССР, Япония, Монголия и Китай. У Константинопольской — Турция, греческие диаспоры в Европе и США. В 2018-м Константинополь нарушил незыблемый многовековой принцип невмешательства: без согласования с Москвой выдал томос ПЦУ. Что вызвало раскол в 300-миллионной православной общине: одни поместные церкви признали правоту РПЦ, другие же, в том числе Элладская, стали союзниками киевского детища патриарха Варфоломея.Они контактируют с Киевом при посредничестве Константинополя. Во многом как раз из-за Филарета, который в православном мире считается "токсичной" фигурой. Именно он устроил церковный раскол на Украине еще в 1990-х, когда вопреки клятвам о верности со скандалом покинул РПЦ.Теперь же намечается другой конфликт: между церковными Афинами и Киевом. Конфуз в том, что Денисенко признал "старостильников", будучи членом руководства ПЦУ.В Киеве, видимо, осознали серьезность проблемы: уже несколько дней Епифаний Думенко и его представители молчат. Ведь получается, что возглавляемая им структура вторглась на территорию союзников. Это противоречит томосу об автокефалии. Там прямым текстом говорится: "незалежная церковь" не имеет права создавать общины за пределами Украины.Автор грамоты об автокефалии патриарх Варфоломей тоже воздерживается от комментариев. Неприятно: он долго убеждал ЭПЦ признать украинских раскольников, ссылался на каноны. А те их грубо нарушили."Каноны ничего не значат"Как решать проблему — непонятно. Очевидно, что Филарет окончательно удалился от ПЦУ, говорит политолог Аркадий Малер. "Старостильники" ненавидят Константинополь и его союзников, — отмечает он. — Денисенко, видимо, настолько отчаялся заполучить хоть какую-то власть, что пошел ва-банк".В результате столкнулись интересы нескольких структур, не признанных мировым православием."Но, думаю, патриарх Варфоломей не станет вмешиваться в ситуацию. Для него Денисенко не представляет никакой ценности, — полагает Малер. — Да и казус для него ничего не значит. В том числе и с точки зрения канонов — его вторжение на Украину показало, что древние церковные правила ничего не стоят".В общем, ни к чему хорошему украинский автокефальный проект не привел. Вместо объединения людей, как декларировали инициаторы, он породил масштабную волну расколов. В том числе внутри "новой церкви".

https://ria.ru/20211020/ukraina-1755276345.html

киев

сша

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, киев, сша, греция, русская православная церковь, епифаний думенко