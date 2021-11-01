21:08 01.11.2021 (обновлено: 23:07 01.11.2021)
После инцидента с телом у мэрии Тимашевска возбудили уголовное дело
Дело о надругательстве над умершим возбудили после инцидента с телом у мэрии Тимашевска
КРАСНОДАР, 1 ноя — РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края проверила историю в Тимашевске с телом скончавшейся женщины, которое привезли к зданию администрации, и открыла уголовное дело.
"По материалам проверки, проведенной прокуратурой, органами полиции, по факту инцидента, произошедшего в городе Тимашевске с телом умершей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК (надругательство над телами умерших). Ход и результаты расследования поставлены на контроль. Кроме того, прокуратура начальнику краевого бюро судебно-медицинской экспертизы внесла представление об устранении причин и условий произошедшего и недопущения подобного впредь", — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительным данным прокуратуры, предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, получил направление участкового и привез в морг Тимашевского района тело женщины 1957 года рождения, чтобы установиться причины смерти. Там его принять отказались, сославшись на выходной день и отсутствие ответственного, назначившего исследование. На следующий день мужчина вместе с помощником привез тело к районной администрации. Только после этого останки доставили в морг местной больницы и исследовали.
По информации, разошедшейся в соцсетях, мужчина с 29 октября не мог похоронить собственную мать, так как с него потребовали семь тысяч рублей за перевозку тела из больницы в морг. После этого он привез тело к центральному входу местной администрации.
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