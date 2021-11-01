https://ria.ru/20211101/timashevsk-1757292453.html

После инцидента с телом у мэрии Тимашевска возбудили уголовное дело

После инцидента с телом у мэрии Тимашевска возбудили уголовное дело - РИА Новости, 01.11.2021

После инцидента с телом у мэрии Тимашевска возбудили уголовное дело

Прокуратура Краснодарского края проверила историю в Тимашевске с телом скончавшейся женщины, которое привезли к зданию администрации, и открыла уголовное дело. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T21:08

2021-11-01T21:08

2021-11-01T23:07

происшествия

тимашевск

краснодарский край

тимашевский район

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КРАСНОДАР, 1 ноя — РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края проверила историю в Тимашевске с телом скончавшейся женщины, которое привезли к зданию администрации, и открыла уголовное дело.По предварительным данным прокуратуры, предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, получил направление участкового и привез в морг Тимашевского района тело женщины 1957 года рождения, чтобы установиться причины смерти. Там его принять отказались, сославшись на выходной день и отсутствие ответственного, назначившего исследование. На следующий день мужчина вместе с помощником привез тело к районной администрации. Только после этого останки доставили в морг местной больницы и исследовали.По информации, разошедшейся в соцсетях, мужчина с 29 октября не мог похоронить собственную мать, так как с него потребовали семь тысяч рублей за перевозку тела из больницы в морг. После этого он привез тело к центральному входу местной администрации.

https://ria.ru/20211030/ubiystvo-1757049905.html

тимашевск

краснодарский край

тимашевский район

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происшествия, тимашевск, краснодарский край, тимашевский район