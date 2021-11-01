https://ria.ru/20211101/testirovanie-1757255335.html
Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус
Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус - РИА Новости, 01.11.2021
Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус
Россияне стали чаще проходить тестирование на коронавирус, выявляемость достаточно высокая, но в ряде регионов люди продолжают жаловаться на задержку... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:12
2021-11-01T17:12
2021-11-01T17:13
распространение коронавируса
общество
пензенская область
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Россияне стали чаще проходить тестирование на коронавирус, выявляемость достаточно высокая, но в ряде регионов люди продолжают жаловаться на задержку результатов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Увеличилось еще тестирование – на прошлой неделе в среднем за неделю было 407 на 100 тысяч населения, на прошедшей сорок третьей – это 424. Максимальный показатель, очень высокие показатели по Москве – это почти 700 на 100 тысяч населения. Выявляемость достаточно высокая", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.Она отметила, что на горячую линию Роспотребнадзора продолжают поступать жалобы на задержку результатов тестирования. Наибольшее число жалоб из Челябинской, Свердловской, Калужской, Липецкой и Пензенской областях."Меры принимаются, административные расследования начаты по каждому случаю задержки выдачи результата", - уточнила Попова.
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РИА Новости
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общество, пензенская область, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:12 01.11.2021 (обновлено: 17:13 01.11.2021)
Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус
Попова: в ряде регионов продолжают жаловаться на задержку результатов тестов на COVID-19