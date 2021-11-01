https://ria.ru/20211101/testirovanie-1757255335.html

Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус

Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус - РИА Новости, 01.11.2021

Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус

Россияне стали чаще проходить тестирование на коронавирус, выявляемость достаточно высокая, но в ряде регионов люди продолжают жаловаться на задержку... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:12

2021-11-01T17:12

2021-11-01T17:13

распространение коронавируса

общество

пензенская область

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Россияне стали чаще проходить тестирование на коронавирус, выявляемость достаточно высокая, но в ряде регионов люди продолжают жаловаться на задержку результатов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Увеличилось еще тестирование – на прошлой неделе в среднем за неделю было 407 на 100 тысяч населения, на прошедшей сорок третьей – это 424. Максимальный показатель, очень высокие показатели по Москве – это почти 700 на 100 тысяч населения. Выявляемость достаточно высокая", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.Она отметила, что на горячую линию Роспотребнадзора продолжают поступать жалобы на задержку результатов тестирования. Наибольшее число жалоб из Челябинской, Свердловской, Калужской, Липецкой и Пензенской областях."Меры принимаются, административные расследования начаты по каждому случаю задержки выдачи результата", - уточнила Попова.

пензенская область

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пензенская область, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии