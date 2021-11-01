https://ria.ru/20211101/terroristy-1757140164.html
Лавров призвал не допустить "перелива" терроризма из Афганистана
Лавров призвал не допустить "перелива" терроризма из Афганистана - РИА Новости, 01.11.2021
Лавров призвал не допустить "перелива" терроризма из Афганистана
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал главной задачей для России недопущение дестабилизации соседних с Афганистаном республик Центральной Азии. Об этом... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T06:20
2021-11-01T06:20
2021-11-01T10:12
в мире
кабул (город)
оон
афганистан
сергей лавров
россия
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757157685_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_ec58e945aef3a385c65ce3732faed51d.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал главной задачей для России недопущение дестабилизации соседних с Афганистаном республик Центральной Азии. Об этом он заявил в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия 24".Министр подчеркнул, что стабильность в этих государствах особенно важна для Москвы."Потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим", — пояснил он.В начале августа на фоне вывода из Афганистана американских войск движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики взяли Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. В ночь на 31 августа Афганистан покинули последние американские военные, положив конец 20-летнему присутствию США в стране. В начале сентября талибы огласили состав временного правительства. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который был министром иностранных дел во время первого правления "Талибана"* и находится под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211030/taliby-1757023989.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757157685_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_cc031171d22f0a593c9fe17e8a89d8a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), оон, афганистан, сергей лавров, россия, мохаммад хасан ахунд
06:20 01.11.2021 (обновлено: 10:12 01.11.2021)
Лавров призвал не допустить "перелива" терроризма из Афганистана
Лавров: важно не допустить "перелива" террористических угроз из Афганистана
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Министр иностранных дел Сергей Лавров
назвал главной задачей для России недопущение дестабилизации соседних с Афганистаном
республик Центральной Азии. Об этом он заявил в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия 24
".
"Прежде всего это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить "перелива" террористической и наркоугрозы из Афганистана; необходимость подавлять эти угрозы внутри самого Афганистана".
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Министр подчеркнул, что стабильность в этих государствах особенно важна для Москвы.
"Потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим", — пояснил он.
В начале августа на фоне вывода из Афганистана американских войск движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики взяли Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. В ночь на 31 августа Афганистан покинули последние американские военные, положив конец 20-летнему присутствию США в стране.
В начале сентября талибы огласили состав временного правительства. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, который был министром иностранных дел во время первого правления "Талибана"* и находится под санкциями ООН
c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.