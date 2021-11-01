https://ria.ru/20211101/terroristy-1757140164.html

Лавров призвал не допустить "перелива" терроризма из Афганистана

Лавров призвал не допустить "перелива" терроризма из Афганистана - РИА Новости, 01.11.2021

Лавров призвал не допустить "перелива" терроризма из Афганистана

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал главной задачей для России недопущение дестабилизации соседних с Афганистаном республик Центральной Азии. Об этом... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T06:20

2021-11-01T06:20

2021-11-01T10:12

в мире

кабул (город)

оон

афганистан

сергей лавров

россия

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал главной задачей для России недопущение дестабилизации соседних с Афганистаном республик Центральной Азии. Об этом он заявил в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия 24".Министр подчеркнул, что стабильность в этих государствах особенно важна для Москвы."Потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим", — пояснил он.В начале августа на фоне вывода из Афганистана американских войск движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики взяли Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. В ночь на 31 августа Афганистан покинули последние американские военные, положив конец 20-летнему присутствию США в стране. В начале сентября талибы огласили состав временного правительства. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который был министром иностранных дел во время первого правления "Талибана"* и находится под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211030/taliby-1757023989.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), оон, афганистан, сергей лавров, россия, мохаммад хасан ахунд