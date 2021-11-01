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Лавров призвал не допустить "перелива" терроризма из Афганистана
Лавров призвал не допустить "перелива" терроризма из Афганистана - РИА Новости, 01.11.2021
Лавров призвал не допустить "перелива" терроризма из Афганистана
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал главной задачей для России недопущение дестабилизации соседних с Афганистаном республик Центральной Азии. Об этом... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T06:20
2021-11-01T10:12
в мире
кабул (город)
оон
афганистан
сергей лавров
россия
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал главной задачей для России недопущение дестабилизации соседних с Афганистаном республик Центральной Азии. Об этом он заявил в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия 24".Министр подчеркнул, что стабильность в этих государствах особенно важна для Москвы."Потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим", — пояснил он.В начале августа на фоне вывода из Афганистана американских войск движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики взяли Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. В ночь на 31 августа Афганистан покинули последние американские военные, положив конец 20-летнему присутствию США в стране. В начале сентября талибы огласили состав временного правительства. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который был министром иностранных дел во время первого правления "Талибана"* и находится под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), оон, афганистан, сергей лавров, россия, мохаммад хасан ахунд
06:20 01.11.2021 (обновлено: 10:12 01.11.2021)
 
Лавров призвал не допустить "перелива" терроризма из Афганистана

Лавров: важно не допустить "перелива" террористических угроз из Афганистана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал главной задачей для России недопущение дестабилизации соседних с Афганистаном республик Центральной Азии. Об этом он заявил в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия 24".

"Прежде всего это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить "перелива" террористической и наркоугрозы из Афганистана; необходимость подавлять эти угрозы внутри самого Афганистана".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Норвегию
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Министр подчеркнул, что стабильность в этих государствах особенно важна для Москвы.
"Потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим", — пояснил он.
В начале августа на фоне вывода из Афганистана американских войск движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики взяли Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. В ночь на 31 августа Афганистан покинули последние американские военные, положив конец 20-летнему присутствию США в стране.
В начале сентября талибы огласили состав временного правительства. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который был министром иностранных дел во время первого правления "Талибана"* и находится под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки и представитель политического совета движения Талибан* Шахабуддин Делавар после третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
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В миреКабул (город)ООНАфганистанСергей ЛавровРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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