https://ria.ru/20211101/temperatura-1757283626.html

Москвичам пообещали минусовую температуру грядущей ночью

Москвичам пообещали минусовую температуру грядущей ночью - РИА Новости, 01.11.2021

Москвичам пообещали минусовую температуру грядущей ночью

Ночные температуры в Москве будут ниже нуля, а по области опустятся до -5 градусов из-за смены циркуляции воздушных масс, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:45

2021-11-01T19:45

2021-11-01T19:46

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ночные температуры в Москве будут ниже нуля, а по области опустятся до -5 градусов из-за смены циркуляции воздушных масс, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, что такое похолодание ночью связано с изменением циркуляции воздушных масс. Вместо воздушных масс юга Атлантики придут воздушные массы с юго-востока, из Казахстана. Там низкие температуры и нет облаков.

https://ria.ru/20211101/tuman-1757283153.html

москва

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2021

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода