https://ria.ru/20211101/temperatura-1757283626.html
Москвичам пообещали минусовую температуру грядущей ночью
Москвичам пообещали минусовую температуру грядущей ночью - РИА Новости, 01.11.2021
Москвичам пообещали минусовую температуру грядущей ночью
Ночные температуры в Москве будут ниже нуля, а по области опустятся до -5 градусов из-за смены циркуляции воздушных масс, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:45
2021-11-01T19:45
2021-11-01T19:46
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ночные температуры в Москве будут ниже нуля, а по области опустятся до -5 градусов из-за смены циркуляции воздушных масс, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, что такое похолодание ночью связано с изменением циркуляции воздушных масс. Вместо воздушных масс юга Атлантики придут воздушные массы с юго-востока, из Казахстана. Там низкие температуры и нет облаков.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода
19:45 01.11.2021 (обновлено: 19:46 01.11.2021)
Москвичам пообещали минусовую температуру грядущей ночью
Вильфанд: температура в Москве в ночь с первого на второе ноября опустится ниже нуля