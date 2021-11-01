https://ria.ru/20211101/tatu-1757188628.html
Татуировки российского министра рассорили россиян
Татуировки нижегородского министра культуры вызвали споры в Сети - РИА Новости, 01.11.2021
Татуировки российского министра рассорили россиян
В Сети разгорелся спор из-за татуировок министра культуры Нижегородской области Олега Берковича. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:57
2021-11-01T12:57
2021-11-01T14:11
общество
нижегородская область
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Сети разгорелся спор из-за татуировок министра культуры Нижегородской области Олега Берковича.Беркович опубликовал в Instagram фото, сделанное во время прививки от коронавируса. На снимке видны тату на его руке. Мнения пользователей по поводу рисунков разделились: одни раскритиковали Берковича, другие — поддержали."За какие заслуги, интересно, таких татуированных берут в министры? Ни стыда ни совести", — написала одна из пользовательниц."Вы точно министр культуры?" — поинтересовался другой комментатор."Вот это да! И это министр культуры нашей области. <…> Хотя бы не афишировал! Куда смотрит губернатор?" — добавила подписчица Берковича.Есть и те, кому понравились татуировки министра."Отличные наколки! Серьезно, с интересом рассмотрел", — отметил один из пользователей."Неожиданно приятно видеть такие тату у вас", — написала другая подписчица.Кроме того, пользователи оценили рисунки на руке чиновника фразами: "Тату зачет", "Просто космос", "Крутые татуировки" — и заметили, что среди тех, кого эти наколки не устраивают, — старшее поколение.
https://ria.ru/20200828/tatu-1576440810.html
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общество, нижегородская область, россия
12:57 01.11.2021 (обновлено: 14:11 01.11.2021)
Татуировки нижегородского министра культуры вызвали споры в Сети
Татуировки нижегородского министра культуры Олега Берковича вызвали споры в Сети
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
В Сети разгорелся спор из-за татуировок министра культуры Нижегородской области
Олега Берковича.
Беркович опубликовал в Instagram
фото, сделанное во время прививки от коронавируса. На снимке видны тату на его руке. Мнения пользователей по поводу рисунков разделились: одни раскритиковали Берковича, другие — поддержали.
"За какие заслуги, интересно, таких татуированных берут в министры? Ни стыда ни совести", — написала одна из пользовательниц.
"Вы точно министр культуры?" — поинтересовался другой комментатор.
"Вот это да! И это министр культуры нашей области. <…> Хотя бы не афишировал! Куда смотрит губернатор?" — добавила подписчица Берковича.
Есть и те, кому понравились татуировки министра.
"Отличные наколки! Серьезно, с интересом рассмотрел", — отметил один из пользователей.
"Неожиданно приятно видеть такие тату у вас", — написала другая подписчица.
Кроме того, пользователи оценили рисунки на руке чиновника фразами: "Тату зачет", "Просто космос", "Крутые татуировки" — и заметили, что среди тех, кого эти наколки не устраивают, — старшее поколение.