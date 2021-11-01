https://ria.ru/20211101/taliby-1757278425.html

Талибы пообещали обеспечить безопасность туркмено-афганской границы

Талибы пообещали обеспечить безопасность туркмено-афганской границы - РИА Новости, 01.11.2021

Талибы пообещали обеспечить безопасность туркмено-афганской границы

Новое руководство силовых структур Афганистана пообещало обеспечить безопасность туркмено-афганской границы, а также совместных экономических проектов,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:10

2021-11-01T19:10

2021-11-01T19:10

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АШХАБАД, 1 ноя - РИА Новости. Новое руководство силовых структур Афганистана пообещало обеспечить безопасность туркмено-афганской границы, а также совместных экономических проектов, говорится в сообщении МИД Туркмении, распространенном в понедельник по итогам визита главы внешнеполитического ведомства Рашида Мередова в Кабул."С 30 по 31 октября 2021 года туркменская делегация во главе с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым находилась с рабочим визитом в Афганистане", - говорится в сообщении.В ходе визита глава туркменского внешнеполитического ведомства и министр обороны Афганистана Мулла Мохаммад Якуб провели встречу, посвященную вопросам безопасности. Туркменский МИД сообщает, что "в переговорах участвовали глава МВД, руководители управлений национальной безопасности и пограничной службы Афганистана, а также руководство профильных министерств Туркменистана".МИД Туркмении подчеркивает, что в ходе переговоров была отмечена необходимость продолжения усилий в обеспечении и упрочение безопасности, стабильности и пограничного взаимодействия. В этой связи, афганская сторона заявила, что безопасность общей, братской границы, а также совместных перспективных, экономических проектов будет обеспечена. "Мы не пожалеем усилий для обеспечения безопасности инфраструктуры и экономических проектов между двумя странами", - цитирует главу минобороны Афганистана туркменское внешнеполитическое ведомство.Ашхабад продвигает строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение признано террористическим и запрещено в России

https://ria.ru/20210926/kniga-1751846824.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211030/taliby-1757031622.html

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в мире, оон, талибан, ашхабад, туркмения, рашид мередов, россия, мохаммад хасан ахунд