https://ria.ru/20211101/svekrov-1757166972.html

Как наладить отношения с родителями партнера? Выясняем в подкасте Страхи

Как наладить отношения с родителями партнера? Выясняем в подкасте Страхи - РИА Новости, 01.11.2021

Как наладить отношения с родителями партнера? Выясняем в подкасте Страхи

"При знакомстве мать моего жениха положила на стол фото его первой свадьбы. Постоянно сравнивает меня с его первой женой". Ссориться со свекровью из-за таких мелочей - не лучший вариант, но смириться с этим сложно. Почему родители партнеров порой ведут себя странно с избранниками детей? Как построить здоровые отношения с токсичными родственниками?

2021-11-01T12:00

2021-11-01T12:00

2021-11-01T12:06

страхи

общество

семья

наталья лосева

психология

психология отношений

отцы и дети

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Как наладить отношения с родителями партнера? Выясняем в подкасте Страхи "При знакомстве мать моего жениха положила на стол фото его первой свадьбы. Она постоянно сравнивает меня с его первой женой". Ссориться со свекровью из-за таких мелочей - не лучший вариант, но и смириться с этим сложно. Почему родители партнеров порой ведут себя странно с избранниками детей? Как построить здоровые отношения с токсичными родственниками? audio/mpeg

Как наладить отношения с родителями партнера? Выясняем в подкасте Страхи "При знакомстве мать моего жениха положила на стол фото его первой свадьбы. Она постоянно сравнивает меня с его первой женой". Ссориться со свекровью из-за таких мелочей - не лучший вариант, но и смириться с этим сложно. Почему родители партнеров порой ведут себя странно с избранниками детей? Как построить здоровые отношения с токсичными родственниками? audio/mpeg

Куратор сезона "Проблемы в браке" психолог Александр Колмановский помогает героине выпуска Алисе разобраться в сложных отношениях с матерью ее будущего мужа и прояснить самые распространенные вопросы, касающиеся общения с родителями второй половины.01:40 История Алисы04:20 Что стоит за материнской ревностью10:20 Если невестка говорит "я вышла замуж за него, а не за его родителей" – она отсекает большую часть жизни его мужа11:10 Хорошие отношения с родителями – залог психического здоровья в семье14:00 Обязательно ли принимать правила семьи партнера?15:00 Родители неизбежно будут сравнивать героиню с предыдущей женой их сына?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, семья, наталья лосева, психология, психология отношений, отцы и дети, аудио