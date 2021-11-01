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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Третий сезон подкаста посвящён решениям проблем в браке.
https://ria.ru/20211101/svekrov-1757166972.html
Как наладить отношения с родителями партнера? Выясняем в подкасте Страхи
Как наладить отношения с родителями партнера? Выясняем в подкасте Страхи - РИА Новости, 01.11.2021
Как наладить отношения с родителями партнера? Выясняем в подкасте Страхи
"При знакомстве мать моего жениха положила на стол фото его первой свадьбы. Постоянно сравнивает меня с его первой женой". Ссориться со свекровью из-за таких мелочей - не лучший вариант, но смириться с этим сложно. Почему родители партнеров порой ведут себя странно с избранниками детей? Как построить здоровые отношения с токсичными родственниками?
2021-11-01T12:00
2021-11-01T12:06
страхи
общество
семья
наталья лосева
психология
психология отношений
отцы и дети
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Как наладить отношения с родителями партнера? Выясняем в подкасте Страхи
"При знакомстве мать моего жениха положила на стол фото его первой свадьбы. Она постоянно сравнивает меня с его первой женой". Ссориться со свекровью из-за таких мелочей - не лучший вариант, но и смириться с этим сложно. Почему родители партнеров порой ведут себя странно с избранниками детей? Как построить здоровые отношения с токсичными родственниками?
audio/mpeg
Как наладить отношения с родителями партнера? Выясняем в подкасте Страхи
"При знакомстве мать моего жениха положила на стол фото его первой свадьбы. Она постоянно сравнивает меня с его первой женой". Ссориться со свекровью из-за таких мелочей - не лучший вариант, но и смириться с этим сложно. Почему родители партнеров порой ведут себя странно с избранниками детей? Как построить здоровые отношения с токсичными родственниками?
audio/mpeg
Куратор сезона "Проблемы в браке" психолог Александр Колмановский помогает героине выпуска Алисе разобраться в сложных отношениях с матерью ее будущего мужа и прояснить самые распространенные вопросы, касающиеся общения с родителями второй половины.01:40 История Алисы04:20 Что стоит за материнской ревностью10:20 Если невестка говорит "я вышла замуж за него, а не за его родителей" – она отсекает большую часть жизни его мужа11:10 Хорошие отношения с родителями – залог психического здоровья в семье14:00 Обязательно ли принимать правила семьи партнера?15:00 Родители неизбежно будут сравнивать героиню с предыдущей женой их сына?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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общество, семья, наталья лосева, психология, психология отношений, отцы и дети, аудио
12:00 01.11.2021 (обновлено: 12:06 01.11.2021)
 

Как наладить отношения с родителями партнера? Выясняем в подкасте Страхи

Страхи
Как наладить отношения с родителями партнера? Выясняем в подкасте Страхи
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
"При знакомстве мать моего жениха положила на стол фото его первой свадьбы. Постоянно сравнивает меня с его первой женой". Ссориться со свекровью из-за таких мелочей - не лучший вариант, но смириться с этим сложно. Почему родители партнеров порой ведут себя странно с избранниками детей? Как построить здоровые отношения с токсичными родственниками?
Куратор сезона "Проблемы в браке" психолог Александр Колмановский помогает героине выпуска Алисе разобраться в сложных отношениях с матерью ее будущего мужа и прояснить самые распространенные вопросы, касающиеся общения с родителями второй половины.
01:40 История Алисы
04:20 Что стоит за материнской ревностью
10:20 Если невестка говорит "я вышла замуж за него, а не за его родителей" – она отсекает большую часть жизни его мужа
11:10 Хорошие отношения с родителями – залог психического здоровья в семье
14:00 Обязательно ли принимать правила семьи партнера?
15:00 Родители неизбежно будут сравнивать героиню с предыдущей женой их сына?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиОбществоСемьяНаталья ЛосеваПсихологияпсихология отношенийотцы и дети
 
 
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