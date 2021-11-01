12:41 01.11.2021 (обновлено: 13:34 01.11.2021)
США подтвердили готовность оказать военную поддержку Украине
В США подтвердили поддержку Украины из-за слухов о переброске российских войск к границе
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США на фоне сообщений о якобы переброске военных России к границам Украины обсудили ситуацию с партнерами и подтвердили поддержку Киеву, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, его выступление транслировал Белый дом.
"У нас была возможность на этих выходных провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по вопросу Украины и подтвердить, что мы защищаем, или поддерживаем суверенитет Украины", - заявил он.
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Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники выступила с утверждением, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. По информации издания, чиновники фиксируют то, что, по их мнению, представляет собой "необычные перемещения техники и военных на западном фланге России". Газета не уточняет, чиновники каких стран упомянуты в материале как европейские.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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