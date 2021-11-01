https://ria.ru/20211101/ssha-1757184959.html

США подтвердили готовность оказать военную поддержку Украине

США подтвердили готовность оказать военную поддержку Украине - РИА Новости, 01.11.2021

США подтвердили готовность оказать военную поддержку Украине

США на фоне сообщений о якобы переброске военных России к границам Украины обсудили ситуацию с партнерами и подтвердили поддержку Киеву, сообщил советник... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:41

2021-11-01T12:41

2021-11-01T13:34

в мире

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сша

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джейк салливан

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США на фоне сообщений о якобы переброске военных России к границам Украины обсудили ситуацию с партнерами и подтвердили поддержку Киеву, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, его выступление транслировал Белый дом."У нас была возможность на этих выходных провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по вопросу Украины и подтвердить, что мы защищаем, или поддерживаем суверенитет Украины", - заявил он.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники выступила с утверждением, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. По информации издания, чиновники фиксируют то, что, по их мнению, представляет собой "необычные перемещения техники и военных на западном фланге России". Газета не уточняет, чиновники каких стран упомянуты в материале как европейские.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211029/voyna-1756953570.html

https://ria.ru/20211022/ukraina-1755889095.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, россия, джейк салливан