Эксперт оценил вероятность повторной встречи Путина и Байдена
Эксперт: для встречи Путина и Байдена предстоит много работы
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена надо готовить, но после саммита лидеров в Женеве сильного продвижения по многим направлениям не случилось, предстоит много работы, считает генеральный директор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал беседу с президентом США Джо Байденом на полях "двадцатки" в Риме полезной, американский лидер передал привет Владимиру Путину, обсуждалась организация контактов лидеров России и США в обозримой перспективе.
"Лавров сказал, вроде как бы нельзя исключать и второй встречи между Путиным и Байденом. Но встречу надо готовить. К сожалению, пока что после женевского общения сильно продвинуться вперед на очень многих направлениях не получилось. Тут предстоит много конкретной работы на самых разных уровнях", - сказал Кортунов РИА Новости.
В Женеве 16 июня состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
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