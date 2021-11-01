https://ria.ru/20211101/ssha-1757154416.html

Эксперт оценил вероятность повторной встречи Путина и Байдена

Эксперт оценил вероятность повторной встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 01.11.2021

Эксперт оценил вероятность повторной встречи Путина и Байдена

Встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена надо готовить, но после саммита лидеров в Женеве сильного продвижения по многим направлениям не... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:25

2021-11-01T10:25

2021-11-01T10:25

сша

владимир путин

джо байден

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена надо готовить, но после саммита лидеров в Женеве сильного продвижения по многим направлениям не случилось, предстоит много работы, считает генеральный директор Российского Совета по международным делам Андрей КортуновРанее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал беседу с президентом США Джо Байденом на полях "двадцатки" в Риме полезной, американский лидер передал привет Владимиру Путину, обсуждалась организация контактов лидеров России и США в обозримой перспективе.В Женеве 16 июня состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

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сша

россия

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сша, владимир путин, джо байден, россия