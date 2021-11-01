https://ria.ru/20211101/sputnik_v-1756662844.html

В какие страны могут поехать россияне, привитые “Спутником V”

В какие страны могут поехать россияне, привитые “Спутником V” - РИА Новости, 01.11.2021

В какие страны могут поехать россияне, привитые “Спутником V”

В настоящее время россияне, привитые “Спутником V”, могут посетить 46 государств. Большинство этих стран принимают наших соотечественников через 14 дней после... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:30

2021-11-01T09:30

2021-11-01T10:20

инфографика

путешествия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

общество

карантин

мир

самоизоляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757145735_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_48a0ac4088f02245dc1a185abc7195ac.png

В настоящее время россияне, привитые “Спутником V”, могут посетить 46 государств. Большинство этих стран принимают наших соотечественников через 14 дней после введения второй дозы препарата. В ряде случаев для поездки недостаточного одного сертификата о вакцинации, необходимо также предъявить результат ПЦР-теста. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие регионы открыты для привитых российских туристов и какие медицинские справки им придется взять с собой.

мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", общество, карантин, мир, самоизоляция, антитела, сертификат о вакцинации, пцр-тест, туризм, инфографика, новости - туризм, туристы