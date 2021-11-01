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В какие страны могут поехать россияне, привитые “Спутником V”
В какие страны могут поехать россияне, привитые “Спутником V” - РИА Новости, 01.11.2021
В какие страны могут поехать россияне, привитые “Спутником V”
В настоящее время россияне, привитые “Спутником V”, могут посетить 46 государств. Большинство этих стран принимают наших соотечественников через 14 дней после... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T09:30
2021-11-01T09:30
2021-11-01T10:20
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В настоящее время россияне, привитые “Спутником V”, могут посетить 46 государств. Большинство этих стран принимают наших соотечественников через 14 дней после введения второй дозы препарата. В ряде случаев для поездки недостаточного одного сертификата о вакцинации, необходимо также предъявить результат ПЦР-теста. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие регионы открыты для привитых российских туристов и какие медицинские справки им придется взять с собой.
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путешествия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", общество, карантин, мир, самоизоляция, антитела, сертификат о вакцинации, пцр-тест, туризм, инфографика, новости - туризм, туристы