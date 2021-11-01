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В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста

В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста - РИА Новости, 01.11.2021

В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста

Слова министра здравоохранения Михаила Мурашко об использовании "Спутник Лайт" только для ревакцинации вырваны из контекста, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:04

2021-11-01T12:04

2021-11-01T13:28

россия

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

вакцины

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Слова министра здравоохранения Михаила Мурашко об использовании "Спутник Лайт" только для ревакцинации вырваны из контекста, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков отметил, что "Спутник Лайт", так же как и "Спутник V", зарегистрирован в России, как и во многих странах мира, и с успехом там применяется, а его эффективность абсолютно доказана.Пресс-секретарь указал, что у обоих препаратов отличаются показатели эффективности в разных возрастных категориях, но при этом они все равно высокие, и по этому параметру российские вакцины часто обгоняют зарубежные аналоги.В минувшую субботу Мурашко заявил, что препарат должен применяться для повторной иммунизации, во время первичной нужно получить два компонента.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756432428.html

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