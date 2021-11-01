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В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста
В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста - РИА Новости, 01.11.2021
В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста
Слова министра здравоохранения Михаила Мурашко об использовании "Спутник Лайт" только для ревакцинации вырваны из контекста, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:04
2021-11-01T13:28
россия
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
вакцины
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Слова министра здравоохранения Михаила Мурашко об использовании "Спутник Лайт" только для ревакцинации вырваны из контекста, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков отметил, что "Спутник Лайт", так же как и "Спутник V", зарегистрирован в России, как и во многих странах мира, и с успехом там применяется, а его эффективность абсолютно доказана.Пресс-секретарь указал, что у обоих препаратов отличаются показатели эффективности в разных возрастных категориях, но при этом они все равно высокие, и по этому параметру российские вакцины часто обгоняют зарубежные аналоги.В минувшую субботу Мурашко заявил, что препарат должен применяться для повторной иммунизации, во время первичной нужно получить два компонента.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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россия, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
12:04 01.11.2021 (обновлено: 13:28 01.11.2021)
 
В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста

Песков заявил, что вакцину "Спутник Лайт" можно использовать для вакцинации и ревакцинации

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНачало вакцинации иностранцев от covid-19 в Санкт-Петербурге
Начало вакцинации иностранцев от covid-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Слова министра здравоохранения Михаила Мурашко об использовании "Спутник Лайт" только для ревакцинации вырваны из контекста, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что "Спутник Лайт", так же как и "Спутник V", зарегистрирован в России, как и во многих странах мира, и с успехом там применяется, а его эффективность абсолютно доказана.
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Минздрав одобрил одновременное введение "Спутника Лайт" и вакцин от гриппа
"Поэтому "Спутник Лайт" используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования", — добавил он.
Пресс-секретарь указал, что у обоих препаратов отличаются показатели эффективности в разных возрастных категориях, но при этом они все равно высокие, и по этому параметру российские вакцины часто обгоняют зарубежные аналоги.
В минувшую субботу Мурашко заявил, что препарат должен применяться для повторной иммунизации, во время первичной нужно получить два компонента.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
 
Распространение коронавирусаРоссияОбществоДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирусыВакциныКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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