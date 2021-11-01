https://ria.ru/20211101/sputnik-1757163506.html
Исследование в Аргентине показало эффективность "Спутника V" среди пожилых
Исследование в Аргентине показало эффективность "Спутника V" среди пожилых - РИА Новости, 01.11.2021
Исследование в Аргентине показало эффективность "Спутника V" среди пожилых
Исследование в Аргентине показало высокую эффективность и значительное снижение смертности от коронавируса у пожилых людей после вакцинации "Спутник V", в нем... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:07
2021-11-01T11:07
2021-11-01T11:14
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Исследование в Аргентине показало высокую эффективность и значительное снижение смертности от коронавируса у пожилых людей после вакцинации "Спутник V", в нем приняли участие свыше 660 тысяч человек старше 60 лет, сообщает РФПИ."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о результатах комплексного практического исследования, проведенного министерством здравоохранения города Буэнос-Айрес (Аргентина), подтверждающих эффективность вакцины "Спутник V" для защиты людей в возрасте от 60 лет и выше", - говорится в сообщении фонда.Полное исследование было опубликовано в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA). В исследовании приняли участие более 660 тысяч человек в возрасте от 60 лет, проживающих в Буэнос-Айресе и вакцинированных вакцинами "Спутник V", AstraZeneca или Sinopharm. При этом российской вакциной были привиты более 63% участников исследования.Согласно результатам исследования, уровень заражения после получения двух доз вакцины снизился более чем на 88%, а смертность сократилась на 96,6%. В сообщении также уточняется, что смертность среди людей в возрасте от 70 до 79 лет снизилась на 98,2%, а среди тех кому 80 или более лет - на 94,2%."Таким образом, исследование подтверждает высокую эффективность "Спутник V" в защите пожилых людей", - говорится в сообщении.В июне Минздрав Аргентины сообщал, что первый компонент вакцины "Спутник V" (он же "Спутник Light") продемонстрировала эффективность в 78,6-83,7% среди людей в возрасте от 60 до 79 лет.
https://ria.ru/20211101/sputnik-v-1757139591.html
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11:07 01.11.2021 (обновлено: 11:14 01.11.2021)
Исследование в Аргентине показало эффективность "Спутника V" среди пожилых
Исследование выявило снижение смертности от COVID-19 среди пожилых, привитых "Спутником V"