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В Сочи QR-код у посетителей проверяют 99 процентов ресторанов и кафе
В Сочи QR-код у посетителей проверяют 99 процентов ресторанов и кафе - РИА Новости, 01.11.2021
В Сочи QR-код у посетителей проверяют 99 процентов ресторанов и кафе
Почти все рестораны курорта требовали QR-коды у гостей, сообщает пресс-служба сочинской администрации. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:18
2021-11-01T19:18
2021-11-01T19:18
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СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Почти все рестораны курорта требовали QR-коды у гостей, сообщает пресс-служба сочинской администрации."Как показали массовые проверки в прошедшие выходные дни, 99 процентов заведений исполняют правила", — отмечается в релизе.Однако нашлись и те, кто проигнорировал новые меры. "Нарушители привлечены к административной ответственности – составлено 14 протоколов", — говорится в сообщении ведомства.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что с 30 октября по 7 ноября доступ в развлекательные заведения Краснодарского края возможен по QR-коду о вакцинации либо со справкой для переболевших коронавирусом, а массовые мероприятия пока отменят.
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общество, вакцинация, краснодарский край, сочи, новости - туризм, туристы, вениамин кондратьев, кафе, рестораны, коронавирус в россии, qr-код
В Сочи QR-код у посетителей проверяют 99 процентов ресторанов и кафе
Администрация: почти все рестораны в Сочи проверяют QR-коды у посетителей
СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Почти все рестораны курорта требовали QR-коды у гостей, сообщает пресс-служба сочинской администрации.
"Как показали массовые проверки в прошедшие выходные дни, 99 процентов заведений исполняют правила", — отмечается в релизе.
Однако нашлись и те, кто проигнорировал новые меры. "Нарушители привлечены к административной ответственности – составлено 14 протоколов", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что с 30 октября по 7 ноября доступ в развлекательные заведения Краснодарского края возможен по QR-коду о вакцинации либо со справкой для переболевших коронавирусом, а массовые мероприятия пока отменят.