https://ria.ru/20211101/sochi-1757229970.html

В Сочи QR-код у посетителей проверяют 99 процентов ресторанов и кафе

В Сочи QR-код у посетителей проверяют 99 процентов ресторанов и кафе - РИА Новости, 01.11.2021

В Сочи QR-код у посетителей проверяют 99 процентов ресторанов и кафе

Почти все рестораны курорта требовали QR-коды у гостей, сообщает пресс-служба сочинской администрации. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:18

2021-11-01T19:18

2021-11-01T19:18

туризм

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вениамин кондратьев

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СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Почти все рестораны курорта требовали QR-коды у гостей, сообщает пресс-служба сочинской администрации."Как показали массовые проверки в прошедшие выходные дни, 99 процентов заведений исполняют правила", — отмечается в релизе.Однако нашлись и те, кто проигнорировал новые меры. "Нарушители привлечены к административной ответственности – составлено 14 протоколов", — говорится в сообщении ведомства.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что с 30 октября по 7 ноября доступ в развлекательные заведения Краснодарского края возможен по QR-коду о вакцинации либо со справкой для переболевших коронавирусом, а массовые мероприятия пока отменят.

https://ria.ru/20211101/covid-19-1757205329.html

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