https://ria.ru/20211101/siriya-1757139045.html
При нападении боевиков в Сирии погиб один военный
При нападении боевиков в Сирии погиб один военный - РИА Новости, 01.11.2021
При нападении боевиков в Сирии погиб один военный
При минометном обстреле по позициям правительственных сил в районе Джурина в Латакии погиб один военный, сообщил заместитель руководителя российского Центра по... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T03:55
2021-11-01T03:55
2021-11-01T05:40
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. При минометном обстреле по позициям правительственных сил в районе Джурина в Латакии погиб один военный, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.Он также сообщил, что террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили восемь обстрелов в Идлибской зоне деэскалации."В провинции Идлиб — четыре обстрела, в провинции Латакия — четыре обстрела", — заключил Кулить.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20211026/siriya-1756399024.html
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия
03:55 01.11.2021 (обновлено: 05:40 01.11.2021)
При нападении боевиков в Сирии погиб один военный
При нападении боевиков в провинции Латакия погиб один сирийский военный