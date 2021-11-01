https://ria.ru/20211101/siriya-1757139045.html

При нападении боевиков в Сирии погиб один военный

При нападении боевиков в Сирии погиб один военный - РИА Новости, 01.11.2021

При нападении боевиков в Сирии погиб один военный

При минометном обстреле по позициям правительственных сил в районе Джурина в Латакии погиб один военный, сообщил заместитель руководителя российского Центра по... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T03:55

2021-11-01T03:55

2021-11-01T05:40

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. При минометном обстреле по позициям правительственных сил в районе Джурина в Латакии погиб один военный, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.Он также сообщил, что террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили восемь обстрелов в Идлибской зоне деэскалации."В провинции Идлиб — четыре обстрела, в провинции Латакия — четыре обстрела", — заключил Кулить.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20211026/siriya-1756399024.html

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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия