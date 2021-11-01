https://ria.ru/20211101/shtrafy-1757253030.html

Госжилнадзор Ленобласти отстоял в суде два млн рублей штрафов с УК

Госжилнадзор Ленобласти отстоял в суде два млн рублей штрафов с УК - РИА Новости, 01.11.2021

Госжилнадзор Ленобласти отстоял в суде два млн рублей штрафов с УК

По итогам работы к середине осени 2021 года комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области отстоял в суде два миллиона рублей... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:03

2021-11-01T17:03

2021-11-01T17:03

ленинградская область

всеволожский район

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. По итогам работы к середине осени 2021 года комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области отстоял в суде два миллиона рублей штрафов с управляющих компаний (УК), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Судебная практика комитета госжилнадзора в случае, когда управляющая компания оспаривает вынесенное решение о наложении штрафных санкций, принесла к середине осени 2021 года в казну региона два миллиона рублей. Кроме того, в ходе судебных разбирательств оставлено в силе 28 предписаний, выданных УК для устранения нарушений, выявленных госжилнадзором в ходе проверок", – рассказал собеседник агентства.Он добавил, что еще 55 постановлений на сумму свыше трех миллионов рублей уже вынесено мировыми судьями, а 168 протоколов об административных нарушениях, направленных профильным комитетом, находятся на рассмотрении в мировых судах.Кроме того, комитетом было взыскано более девяти миллионов рублей с недобросовестных управляющих компаний с начала 2021 года за ненадлежащее содержание общего имущества и несвоевременное выполнение текущего ремонта без обращения в судебные органы.В пресс-службе добавили, что с начала 2021 года в госжилнадзор поступило 11290 обращений, что на 2,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Лидером по количеству обращений стал Всеволожский район (5139 обращений), на втором месте Выборгский (956) и Гатчинский (920). В основном ленинградцы недовольны содержанием и ремонтом общедомового имущества и оплатой за услуги ЖКХ.

https://ria.ru/20211029/samoupravlenie-1756868007.html

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всеволожский район, жкх