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Ленинградская область
https://ria.ru/20211101/shtrafy-1757253030.html
Госжилнадзор Ленобласти отстоял в суде два млн рублей штрафов с УК
Госжилнадзор Ленобласти отстоял в суде два млн рублей штрафов с УК - РИА Новости, 01.11.2021
Госжилнадзор Ленобласти отстоял в суде два млн рублей штрафов с УК
По итогам работы к середине осени 2021 года комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области отстоял в суде два миллиона рублей... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:03
2021-11-01T17:03
ленинградская область
всеволожский район
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. По итогам работы к середине осени 2021 года комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области отстоял в суде два миллиона рублей штрафов с управляющих компаний (УК), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Судебная практика комитета госжилнадзора в случае, когда управляющая компания оспаривает вынесенное решение о наложении штрафных санкций, принесла к середине осени 2021 года в казну региона два миллиона рублей. Кроме того, в ходе судебных разбирательств оставлено в силе 28 предписаний, выданных УК для устранения нарушений, выявленных госжилнадзором в ходе проверок", – рассказал собеседник агентства.Он добавил, что еще 55 постановлений на сумму свыше трех миллионов рублей уже вынесено мировыми судьями, а 168 протоколов об административных нарушениях, направленных профильным комитетом, находятся на рассмотрении в мировых судах.Кроме того, комитетом было взыскано более девяти миллионов рублей с недобросовестных управляющих компаний с начала 2021 года за ненадлежащее содержание общего имущества и несвоевременное выполнение текущего ремонта без обращения в судебные органы.В пресс-службе добавили, что с начала 2021 года в госжилнадзор поступило 11290 обращений, что на 2,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Лидером по количеству обращений стал Всеволожский район (5139 обращений), на втором месте Выборгский (956) и Гатчинский (920). В основном ленинградцы недовольны содержанием и ремонтом общедомового имущества и оплатой за услуги ЖКХ.
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всеволожский район
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всеволожский район, жкх
17:03 01.11.2021
 

Госжилнадзор Ленобласти отстоял в суде два млн рублей штрафов с УК

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. По итогам работы к середине осени 2021 года комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области отстоял в суде два миллиона рублей штрафов с управляющих компаний (УК), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Судебная практика комитета госжилнадзора в случае, когда управляющая компания оспаривает вынесенное решение о наложении штрафных санкций, принесла к середине осени 2021 года в казну региона два миллиона рублей. Кроме того, в ходе судебных разбирательств оставлено в силе 28 предписаний, выданных УК для устранения нарушений, выявленных госжилнадзором в ходе проверок", – рассказал собеседник агентства.
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Он добавил, что еще 55 постановлений на сумму свыше трех миллионов рублей уже вынесено мировыми судьями, а 168 протоколов об административных нарушениях, направленных профильным комитетом, находятся на рассмотрении в мировых судах.
Кроме того, комитетом было взыскано более девяти миллионов рублей с недобросовестных управляющих компаний с начала 2021 года за ненадлежащее содержание общего имущества и несвоевременное выполнение текущего ремонта без обращения в судебные органы.
"С развитием урбанистических поселений Ленинградской области и введением новых многоквартирных домов в эксплуатацию сместился акцент работы комитета. Если раньше основное количество жалоб приходилось на старый фонд, то теперь антилидерами по количеству замечаний к работе УК становятся кварталы новостроек, особенно по вопросам начислений", - заметил председатель комитета госжилнадзора Михаил Василенко.
В пресс-службе добавили, что с начала 2021 года в госжилнадзор поступило 11290 обращений, что на 2,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Лидером по количеству обращений стал Всеволожский район (5139 обращений), на втором месте Выборгский (956) и Гатчинский (920). В основном ленинградцы недовольны содержанием и ремонтом общедомового имущества и оплатой за услуги ЖКХ.
 
Ленинградская областьВсеволожский районЖКХ
 
 
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