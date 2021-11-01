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Россиянам пообещали двойные штрафы за неуплату электроэнергии
В России предложили удвоить штрафы за неуплату электроэнергии - РИА Новости, 01.11.2021
Россиянам пообещали двойные штрафы за неуплату электроэнергии
Некоммерческое партнерство "Совет рынка" выступило с инициативой увеличить вдвое штрафы за неуплату электроэнергии, заявил "Известиям" глава регулятора Максим... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T03:37
2021-11-01T03:37
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
совет рынка (нп)
жкх
россия
максим быстров
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Некоммерческое партнерство "Совет рынка" выступило с инициативой увеличить вдвое штрафы за неуплату электроэнергии, заявил "Известиям" глава регулятора Максим Быстров.По его словам, санкции хотят распространить на неотключаемых потребителей: предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, а также опасные производства.Руководитель регулятора также озвучил идею исключить возможность замены штрафа на предупреждение и ужесточить наказание за повторные нарушения в течение года. Он уточнил, что соответствующее обращение направлено на рассмотрение в Минэнерго.В министерстве отметили, что сформируют итоговую позицию по этому вопросу после всесторонней оценки предложений "Совета рынка".
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), совет рынка (нп), жкх, россия, максим быстров
03:37 01.11.2021
 
В России предложили удвоить штрафы за неуплату электроэнергии

Глава НП "Совет рынка" Быстров предложил увеличить вдвое штрафы за неуплату электроэнергии

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Некоммерческое партнерство "Совет рынка" выступило с инициативой увеличить вдвое штрафы за неуплату электроэнергии, заявил "Известиям" глава регулятора Максим Быстров.
По его словам, санкции хотят распространить на неотключаемых потребителей: предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, а также опасные производства.
"НП "Совет рынка" предлагает удвоить административные штрафы для юрлиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии, со 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч, — рассказал Быстров.
Руководитель регулятора также озвучил идею исключить возможность замены штрафа на предупреждение и ужесточить наказание за повторные нарушения в течение года. Он уточнил, что соответствующее обращение направлено на рассмотрение в Минэнерго.
"Минэнерго выступает за обеспечение своевременной оплаты потребленных энергоресурсов как гарантии надежности энергоснабжения потребителей, вместе с тем занимает взвешенную позицию по данному вопросу", — прокомментировали инициативу в ведомстве.
В министерстве отметили, что сформируют итоговую позицию по этому вопросу после всесторонней оценки предложений "Совета рынка".
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ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Совет рынка (НП)ЖКХРоссияМаксим Быстров
 
 
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