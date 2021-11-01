https://ria.ru/20211101/shtraf-1757138562.html

Россиянам пообещали двойные штрафы за неуплату электроэнергии

В России предложили удвоить штрафы за неуплату электроэнергии - РИА Новости, 01.11.2021

Россиянам пообещали двойные штрафы за неуплату электроэнергии

Некоммерческое партнерство "Совет рынка" выступило с инициативой увеличить вдвое штрафы за неуплату электроэнергии, заявил "Известиям" глава регулятора Максим... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T03:37

2021-11-01T03:37

2021-11-01T03:37

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

совет рынка (нп)

жкх

россия

максим быстров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806906_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_025ffac6dc9c8cbd97a131e825df90b8.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Некоммерческое партнерство "Совет рынка" выступило с инициативой увеличить вдвое штрафы за неуплату электроэнергии, заявил "Известиям" глава регулятора Максим Быстров.По его словам, санкции хотят распространить на неотключаемых потребителей: предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, а также опасные производства.Руководитель регулятора также озвучил идею исключить возможность замены штрафа на предупреждение и ужесточить наказание за повторные нарушения в течение года. Он уточнил, что соответствующее обращение направлено на рассмотрение в Минэнерго.В министерстве отметили, что сформируют итоговую позицию по этому вопросу после всесторонней оценки предложений "Совета рынка".

https://ria.ru/20211026/zhkkh-1756227690.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), совет рынка (нп), жкх, россия, максим быстров