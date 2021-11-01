https://ria.ru/20211101/sevastopol-1757271422.html

Губернатор Севастополя прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе

Губернатор Севастополя прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе - РИА Новости, 01.11.2021

Губернатор Севастополя прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе

Ситуация с распространением COVID-19 в Севастополе остается тяжелой, но есть тенденция к стабилизации, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:27

2021-11-01T18:27

2021-11-01T19:11

распространение коронавируса

севастополь

здоровье - общество

здоровье

коронавирус в россии

общество

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация с распространением COVID-19 в Севастополе остается тяжелой, но есть тенденция к стабилизации, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Всего в Севастополе с начала пандемии заразились новой коронавирусной инфекцией 39 391 человек (за последние сутки – 356), выздоровели - 33 073 человека, умерли - 1 365.

севастополь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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