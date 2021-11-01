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Губернатор Севастополя прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе
Губернатор Севастополя прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе - РИА Новости, 01.11.2021
Губернатор Севастополя прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе
Ситуация с распространением COVID-19 в Севастополе остается тяжелой, но есть тенденция к стабилизации, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:27
2021-11-01T18:27
2021-11-01T19:11
распространение коронавируса
севастополь
здоровье - общество
здоровье
коронавирус в россии
общество
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация с распространением COVID-19 в Севастополе остается тяжелой, но есть тенденция к стабилизации, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Всего в Севастополе с начала пандемии заразились новой коронавирусной инфекцией 39 391 человек (за последние сутки – 356), выздоровели - 33 073 человека, умерли - 1 365.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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севастополь, здоровье - общество, здоровье, коронавирус в россии, общество, михаил развожаев
18:27 01.11.2021 (обновлено: 19:11 01.11.2021)
Губернатор Севастополя прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе
Губернатор Севастополя заявил о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе