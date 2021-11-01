https://ria.ru/20211101/sammit-1757176710.html

Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго

Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго - РИА Новости, 01.11.2021

Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго

Президент России Владимир Путин не примет участия в климатическом саммите в Глазго ни лично, ни по видеосвязи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:06

2021-11-01T12:06

2021-11-01T13:33

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не примет участия в климатическом саммите в Глазго ни лично, ни по видеосвязи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Он пояснил, что на встрече не предусмотрена сама возможность выступить в режиме видеоконференции."Тем не менее в рамках саммита по вопросу изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованию, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции", — добавил Песков.Пресс-секретарь отметил, что на днях Путин уже представил российскую позицию по климату на саммите G20.Саммит мировых лидеров пройдет 1 и 2 ноября на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Его участники, среди прочего, расскажут о действиях, которые предпринимают в своих странах и на международном уровне для достижения целей по климатической повестке.В конце минувшей недели Путин выступил по видеосвязи на встрече G20, одной из тем которой также были изменения климата. В частности, он говорил о том, что углеродная нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году.

https://ria.ru/20211031/konventsiya-1756840004.html

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в мире, глазго (город), владимир путин, дмитрий песков, россия