12:06 01.11.2021 (обновлено: 13:33 01.11.2021)
Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго
Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго, он записал видеообращение
© AP Photo / Scott HeppellПодготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго
© AP Photo / Scott Heppell
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не примет участия в климатическом саммите в Глазго ни лично, ни по видеосвязи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он пояснил, что на встрече не предусмотрена сама возможность выступить в режиме видеоконференции.
"Тем не менее в рамках саммита по вопросу изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованию, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции", — добавил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что на днях Путин уже представил российскую позицию по климату на саммите G20.
"Конечно, во многом перекликались темы Глазго и климатическая тема на "Двадцатке", поэтому, выступая на "Двадцатке", президент уже получил возможность и реализовал ее, достаточно подробно изложив подходы российской стороны", — заключил он.
Саммит мировых лидеров пройдет 1 и 2 ноября на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Его участники, среди прочего, расскажут о действиях, которые предпринимают в своих странах и на международном уровне для достижения целей по климатической повестке.
В конце минувшей недели Путин выступил по видеосвязи на встрече G20, одной из тем которой также были изменения климата. В частности, он говорил о том, что углеродная нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году.
31 октября, 01:31Рамочная конвенция ООН об изменении климата