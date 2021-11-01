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Путин сообщил о скором начале поставок в армию системы С-500
Путин сообщил о скором начале поставок в армию системы С-500 - РИА Новости, 01.11.2021
Путин сообщил о скором начале поставок в армию системы С-500
Российская армия вскоре получит новейшую ракетную систему С-500, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:29
2021-11-01T16:11
владимир путин
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
зрс с-500
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российская армия вскоре получит новейшую ракетную систему С-500, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК."В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500", — сказал он.Глава государства напомнил, что за последние четыре года Вооруженные силы пополнили 25 комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей, а более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов прошли модернизацию.В результате существенно повысилась эффективность прикрытия важнейшей военной и промышленной инфраструктуры, подчеркнул Путин.По его словам, обновленная система ПВО должна обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов и быть способной уничтожать их на всей траектории полета.Президент отметил, что некоторые зарубежные страны не оставляют попыток сломать стратегический паритет.С-500 "Прометей" относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна поражать баллистические и крылатые ракеты, а также аэродинамические цели (самолеты, вертолеты и тому подобное).Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Система может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, в том числе блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.
https://radiosputnik.ria.ru/20211013/s500-1754427435.html
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владимир путин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, зрс с-500
15:29 01.11.2021 (обновлено: 16:11 01.11.2021)
 
Путин сообщил о скором начале поставок в армию системы С-500

Путин: первый серийный образец ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в армию

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНовейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне "Капустин Яр"
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российская армия вскоре получит новейшую ракетную систему С-500, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
"В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500", — сказал он.
Глава государства напомнил, что за последние четыре года Вооруженные силы пополнили 25 комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей, а более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов прошли модернизацию.
В результате существенно повысилась эффективность прикрытия важнейшей военной и промышленной инфраструктуры, подчеркнул Путин.
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 17:48Авторы
Прометей ЗРК С-500: надежный оборонный щит России
По его словам, обновленная система ПВО должна обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов и быть способной уничтожать их на всей траектории полета.
Президент отметил, что некоторые зарубежные страны не оставляют попыток сломать стратегический паритет.
"В том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать", — заключил он.
С-500 "Прометей" относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна поражать баллистические и крылатые ракеты, а также аэродинамические цели (самолеты, вертолеты и тому подобное).
Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Система может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, в том числе блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля 2020, 08:00
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Владимир ПутинБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияЗРС С-500
 
 
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