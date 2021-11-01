https://ria.ru/20211101/s-500-1757226805.html
Путин сообщил о скором начале поставок в армию системы С-500
Путин сообщил о скором начале поставок в армию системы С-500 - РИА Новости, 01.11.2021
Путин сообщил о скором начале поставок в армию системы С-500
Российская армия вскоре получит новейшую ракетную систему С-500, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:29
2021-11-01T15:29
2021-11-01T16:11
владимир путин
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
зрс с-500
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российская армия вскоре получит новейшую ракетную систему С-500, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК."В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500", — сказал он.Глава государства напомнил, что за последние четыре года Вооруженные силы пополнили 25 комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей, а более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов прошли модернизацию.В результате существенно повысилась эффективность прикрытия важнейшей военной и промышленной инфраструктуры, подчеркнул Путин.По его словам, обновленная система ПВО должна обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов и быть способной уничтожать их на всей траектории полета.Президент отметил, что некоторые зарубежные страны не оставляют попыток сломать стратегический паритет.С-500 "Прометей" относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна поражать баллистические и крылатые ракеты, а также аэродинамические цели (самолеты, вертолеты и тому подобное).Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Система может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, в том числе блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.
https://radiosputnik.ria.ru/20211013/s500-1754427435.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, зрс с-500
15:29 01.11.2021 (обновлено: 16:11 01.11.2021)
Путин сообщил о скором начале поставок в армию системы С-500
Путин: первый серийный образец ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в армию
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Российская армия вскоре получит новейшую ракетную систему С-500
, заявил президент Владимир Путин
на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
"В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350
и С-400
, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500", — сказал он.
Глава государства напомнил, что за последние четыре года Вооруженные силы пополнили 25 комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей, а более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов прошли модернизацию.
В результате существенно повысилась эффективность прикрытия важнейшей военной и промышленной инфраструктуры, подчеркнул Путин.
По его словам, обновленная система ПВО должна обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов и быть способной уничтожать их на всей траектории полета.
Президент отметил, что некоторые зарубежные страны не оставляют попыток сломать стратегический паритет.
"В том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России
и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать", — заключил он.
С-500 "Прометей" относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна поражать баллистические и крылатые ракеты, а также аэродинамические цели (самолеты, вертолеты и тому подобное).
Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Система может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, в том числе блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400
и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.