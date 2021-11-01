https://ria.ru/20211101/rossiyane-1757138744.html

ФССП в 2021 году помогла разыскать почти восемь тысяч скрывавшихся россиян

ФССП в 2021 году помогла разыскать почти восемь тысяч скрывавшихся россиян - РИА Новости, 01.11.2021

ФССП в 2021 году помогла разыскать почти восемь тысяч скрывавшихся россиян

Свыше 7,7 тысячи скрывавшихся россиян помогли найти судебные приставы за девять месяцев 2021 года, рассказал РИА Новости директор Федеральной службы судебных... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T03:44

2021-11-01T03:44

2021-11-01T03:44

общество

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

дмитрий аристов

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Свыше 7,7 тысячи скрывавшихся россиян помогли найти судебные приставы за девять месяцев 2021 года, рассказал РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.Помимо этого, по словам директора ФССП, за девять месяцев к административной ответственности были привлечены более 474 тысяч должников, к уголовной – свыше 47 тысяч должников.Также, по словам Аристова, благодаря работе приставов удалось восстановить права взыскателей (в полном объеме либо в части) по 45 миллионам исполнительных производств.Первого ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников ФССП - День судебного пристава.

https://ria.ru/20211101/dolgi-1757138163.html

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2021

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общество, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дмитрий аристов, россия