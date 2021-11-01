17:15 01.11.2021 (обновлено: 17:50 01.11.2021)
Дело о госизмене против Сафронова поступит в суд не раньше весны
Адвокат: дело о госизмене против Сафронова поступит в суд не раньше весны
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова поступит в суд для рассмотрения по существу не раньше весны, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Талантов.
Сегодня источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что расследование дела в отношении Сафронова завершено.
"Исходя из моего понимания сложности и объема этого дела, в самом лучшем случае оно поступит в суд через полгода, то есть точно не раньше весны. Дело очень объемное, в нем содержится много специальной информации, плюс нам не дают делать копии и выписки, которые мы могли бы выносить за пределы следственного управления. (Следователь ФСБ) Чабан прямо сказал, что не собирается ограничивать нас в сроках ознакомления с делом, если, конечно, они не будут превышать разумные пределы", - заявил Талантов.
По его словам, Сафронов будет знакомиться с материалами дела как совместно с защитниками, так и самостоятельно.
Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет ему передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".