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Дело о госизмене против Сафронова поступит в суд не раньше весны
Дело о госизмене против Сафронова поступит в суд не раньше весны - РИА Новости, 01.11.2021
Дело о госизмене против Сафронова поступит в суд не раньше весны
Уголовное дело в отношении обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова поступит в суд для рассмотрения по существу не раньше весны,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:15
2021-11-01T17:50
роскосмос
происшествия
сша
москва
владимир путин
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова поступит в суд для рассмотрения по существу не раньше весны, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Талантов.Сегодня источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что расследование дела в отношении Сафронова завершено."Исходя из моего понимания сложности и объема этого дела, в самом лучшем случае оно поступит в суд через полгода, то есть точно не раньше весны. Дело очень объемное, в нем содержится много специальной информации, плюс нам не дают делать копии и выписки, которые мы могли бы выносить за пределы следственного управления. (Следователь ФСБ) Чабан прямо сказал, что не собирается ограничивать нас в сроках ознакомления с делом, если, конечно, они не будут превышать разумные пределы", - заявил Талантов.По его словам, Сафронов будет знакомиться с материалами дела как совместно с защитниками, так и самостоятельно.Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет ему передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
https://ria.ru/20211101/safronov-1757221787.html
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роскосмос, происшествия, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, космос - риа наука, россия
17:15 01.11.2021 (обновлено: 17:50 01.11.2021)
 
Дело о госизмене против Сафронова поступит в суд не раньше весны

Адвокат: дело о госизмене против Сафронова поступит в суд не раньше весны

© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в суде
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова поступит в суд для рассмотрения по существу не раньше весны, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Талантов.
Сегодня источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что расследование дела в отношении Сафронова завершено.
"Исходя из моего понимания сложности и объема этого дела, в самом лучшем случае оно поступит в суд через полгода, то есть точно не раньше весны. Дело очень объемное, в нем содержится много специальной информации, плюс нам не дают делать копии и выписки, которые мы могли бы выносить за пределы следственного управления. (Следователь ФСБ) Чабан прямо сказал, что не собирается ограничивать нас в сроках ознакомления с делом, если, конечно, они не будут превышать разумные пределы", - заявил Талантов.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 15:10
ФСБ завершила расследование дела Сафронова о госизмене, сообщил источник
По его словам, Сафронов будет знакомиться с материалами дела как совместно с защитниками, так и самостоятельно.
Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет ему передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 11:54
Обвиняемому в госизмене Сафронову запретили получать и отправлять письма
Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
 
РоскосмосПроисшествияСШАМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
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