https://ria.ru/20211101/razvitie-1757168181.html

Власти Ленобласти и застройщики объединяться для развития уличных сетей

Власти Ленобласти и застройщики объединяться для развития уличных сетей - РИА Новости, 01.11.2021

Власти Ленобласти и застройщики объединяться для развития уличных сетей

Власти Ленинградской области предложила застройщикам в поселке Янино Всеволожского района участвовать в развитии местной сети улиц в обмен на новые проекты... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:31

2021-11-01T11:31

2021-11-01T11:31

ленинградская область

всеволожский район

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области предложила застройщикам в поселке Янино Всеволожского района участвовать в развитии местной сети улиц в обмен на новые проекты жилой застройки, сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с администрацией Всеволожского района, а также с представителями строительного и дорожного блоков региона."Проведем эту работу в несколько этапов. Первое и главное — будет создана новая схема уличной сети и определено финансирование для каждого застройщика", — подчеркнул глава региона.Он уточнил, что после этого комитет госстройндзора будет выдавать разрешения на стройку домов только при условии участия конкретного застройщика в финансировании развития улично-дорожной сети в Янино.Кроме того, регион намерен расширить полномочия областного дорожного комитета: дорожники будут проверять как на этапе проектирования, так и на этапе ввода обеспеченность нового жилья соответствующей дорожной инфраструктурой.В свою очередь, в пресс-службе областной администрации напомнили, что сейчас область ведёт расширение главной региональной дороги в Янино — Колтушского шоссе, оно станет четырёхполосным.

https://ria.ru/20211101/vsevolozhsk-1757164535.html

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всеволожский район, александр дрозденко