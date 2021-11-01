https://ria.ru/20211101/razvitie-1757168181.html
Власти Ленобласти и застройщики объединяться для развития уличных сетей
Власти Ленобласти и застройщики объединяться для развития уличных сетей - РИА Новости, 01.11.2021
Власти Ленобласти и застройщики объединяться для развития уличных сетей
Власти Ленинградской области предложила застройщикам в поселке Янино Всеволожского района участвовать в развитии местной сети улиц в обмен на новые проекты... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:31
2021-11-01T11:31
2021-11-01T11:31
ленинградская область
всеволожский район
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области предложила застройщикам в поселке Янино Всеволожского района участвовать в развитии местной сети улиц в обмен на новые проекты жилой застройки, сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с администрацией Всеволожского района, а также с представителями строительного и дорожного блоков региона."Проведем эту работу в несколько этапов. Первое и главное — будет создана новая схема уличной сети и определено финансирование для каждого застройщика", — подчеркнул глава региона.Он уточнил, что после этого комитет госстройндзора будет выдавать разрешения на стройку домов только при условии участия конкретного застройщика в финансировании развития улично-дорожной сети в Янино.Кроме того, регион намерен расширить полномочия областного дорожного комитета: дорожники будут проверять как на этапе проектирования, так и на этапе ввода обеспеченность нового жилья соответствующей дорожной инфраструктурой.В свою очередь, в пресс-службе областной администрации напомнили, что сейчас область ведёт расширение главной региональной дороги в Янино — Колтушского шоссе, оно станет четырёхполосным.
https://ria.ru/20211101/vsevolozhsk-1757164535.html
всеволожский район
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РИА Новости
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всеволожский район, александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости
. Власти Ленинградской области предложила застройщикам в поселке Янино Всеволожского района
участвовать в развитии местной сети улиц в обмен на новые проекты жилой застройки, сообщил глава региона Александр Дрозденко
на встрече с администрацией Всеволожского района, а также с представителями строительного и дорожного блоков региона.
"Проведем эту работу в несколько этапов. Первое и главное — будет создана новая схема уличной сети и определено финансирование для каждого застройщика", — подчеркнул глава региона.
Он уточнил, что после этого комитет госстройндзора будет выдавать разрешения на стройку домов только при условии участия конкретного застройщика в финансировании развития улично-дорожной сети в Янино.
Кроме того, регион намерен расширить полномочия областного дорожного комитета: дорожники будут проверять как на этапе проектирования, так и на этапе ввода обеспеченность нового жилья соответствующей дорожной инфраструктурой.
В свою очередь, в пресс-службе областной администрации напомнили, что сейчас область ведёт расширение главной региональной дороги в Янино — Колтушского шоссе, оно станет четырёхполосным.