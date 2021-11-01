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Люди в костюмах ку-клукс-клана провели расистскую акцию в Киеве

Люди в костюмах ку-клукс-клана провели расистскую акцию в Киеве - РИА Новости, 01.11.2021

Люди в костюмах ку-клукс-клана провели расистскую акцию в Киеве

Люди в костюмах ку-клукс-клана в воскресенье провели акцию в центре Киева, они держали плакаты с расистскими надписями, сообщает интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:49

2021-11-01T13:49

2021-11-01T13:54

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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Люди в костюмах ку-клукс-клана в воскресенье провели акцию в центре Киева, они держали плакаты с расистскими надписями, сообщает интернет-издание "Страна.ua"."В Киеве вчера устроили расистскую акцию. Люди в костюмах ку-клукс-клана прошлись по центру Киева с плакатами "Да, мы расисты", "ККК вернулся", и "White Power", - говорится в сообщении в понедельник. По данным издания, после акции ее участники сфотографировались на Крещатике с "зигами".В августе на Украине разгорелся расистский скандал. В Киеве неизвестные подошли к украинскому олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе и депутату Верховной рады Жану Беленюку и стали выкрикивать оскорбления по поводу его расы. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот инцидент, заявил, что проявления расизма на Украине недопустимы. Позднее Беленюк сам отозвал заявление по поводу расистских оскорблений в свой адрес, поскольку перед ним извинились. Позже Беленюк рассказал, что не ходит на стадион смотреть футбол из-за опасения радикально настроенных фанатов и проявлений расизма в свой адрес.

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в мире, украина, киев, ку-клукс-клан