https://ria.ru/20211101/rakety-1757226431.html

Путин назвал размещение американских ракет в Европе угрозой

Путин назвал размещение американских ракет в Европе угрозой - РИА Новости, 01.11.2021

Путин назвал размещение американских ракет в Европе угрозой

Размещение ракет США в Европе представляет угрозу для России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:28

2021-11-01T15:28

2021-11-01T15:45

безопасность

сша

европа

владимир путин

россия

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СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости. Размещение ракет США в Европе представляет угрозу для России, заявил президент России Владимир Путин."Есть и планы известные всем США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу", - сказал он на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

https://ria.ru/20211029/ispytaniya-1756956157.html

сша

европа

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2021

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безопасность, сша, европа, владимир путин, россия