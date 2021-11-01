https://ria.ru/20211101/rakety-1757226431.html
Путин назвал размещение американских ракет в Европе угрозой
Путин назвал размещение американских ракет в Европе угрозой - РИА Новости, 01.11.2021
Путин назвал размещение американских ракет в Европе угрозой
Размещение ракет США в Европе представляет угрозу для России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:28
2021-11-01T15:28
2021-11-01T15:45
безопасность
сша
европа
владимир путин
россия
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СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости. Размещение ракет США в Европе представляет угрозу для России, заявил президент России Владимир Путин."Есть и планы известные всем США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу", - сказал он на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
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безопасность, сша, европа, владимир путин, россия
15:28 01.11.2021 (обновлено: 15:45 01.11.2021)
Путин назвал размещение американских ракет в Европе угрозой
Путин назвал размещение американских ракет в Европе угрозой