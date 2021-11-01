https://ria.ru/20211101/pvo-1757228059.html

Путин назвал требования к обновленной системе ПВО

Путин назвал требования к обновленной системе ПВО - РИА Новости, 01.11.2021

Путин назвал требования к обновленной системе ПВО

Обновленная система ПВО должна обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов и уничтожать их на всей траектории полёта, заявил президент России... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:33

2021-11-01T15:33

2021-11-01T15:46

новое оружие россии

безопасность

владимир путин

пво

пво вс россии

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обновленная система ПВО должна обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов и уничтожать их на всей траектории полёта, заявил президент России Владимир Путин."Обновленная система ПВО должна обнаруживать на больших дальностях гиперзвуковые и баллистические цели всех типов, а затем быть способной уничтожить их на всей траектории полета", - сказал Путин на совещании по ВКС.

https://ria.ru/20211101/rakety-1757226431.html

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2021

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безопасность, владимир путин, пво, пво вс россии, россия