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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211101/puteshestviya-1757161916.html
Названы самые популярные направления для деловых путешествий в октябре
Названы самые популярные направления для деловых путешествий в октябре - РИА Новости, 01.11.2021
Названы самые популярные направления для деловых путешествий в октябре
Определены наиболее востребованные маршруты для бизнес-поездок в октябре, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:37
2021-11-01T11:37
туризм
армения
белоруссия
краснодар
новости - туризм
туризм
санкт-петербург
индия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Определены наиболее востребованные маршруты для бизнес-поездок в октябре, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований компаниями и сравнили сведения с аналогичными в прошлом году.Оказалось, что, как и год назад, в октябре командированные чаще всего отправлялись на самолете в Москву. В столицу было куплено 28 процентов билетов, что на восемь процентов меньше, чем в октябре 2020-го.Каждый десятый бизнес-путешественник летал в Санкт-Петербург. Его доля за год сократилась на четыре процента. Зато в три раза — до восьми процентов — вырос интерес к поездке в Сочи. По три процента билетов покупали компании, отправлявшие сотрудников в Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.Доля зарубежных поездок составляет лишь четыре процента. Причем четверть деловых путешественников летит в Турцию, 12 процентов — в Армению, каждый десятый — в Индию и Белоруссию.Эксперты отмечают восстановление глубины бронирования билетов предприятиями: доля тех, кто делает это менее чем за неделю, сократилась за год с 88 до 84 процентов. При этом на четверть, то есть до 15 процентов выросло количество фирм, приобретающих проездные документы за месяц, и на 83 процента — число организаций, оплачивающих билеты за два-три месяца. Сейчас их — более одного процента, хотя в прошлом году почти не было.
https://ria.ru/20211101/ryazan-1756823504.html
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белоруссия
краснодар
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армения, белоруссия, краснодар, новости - туризм, туризм, санкт-петербург, индия, екатеринбург, сочи, новосибирск, москва, куда можно лететь, турция
11:37 01.11.2021
 
Названы самые популярные направления для деловых путешествий в октябре

Опрос: в октябре россияне чаще всего ездили в командировки в Москву и Петербург

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Определены наиболее востребованные маршруты для бизнес-поездок в октябре, сообщает OneTwoTrip for Business.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований компаниями и сравнили сведения с аналогичными в прошлом году.
Оказалось, что, как и год назад, в октябре командированные чаще всего отправлялись на самолете в Москву. В столицу было куплено 28 процентов билетов, что на восемь процентов меньше, чем в октябре 2020-го.
Каждый десятый бизнес-путешественник летал в Санкт-Петербург. Его доля за год сократилась на четыре процента. Зато в три раза — до восьми процентов — вырос интерес к поездке в Сочи. По три процента билетов покупали компании, отправлявшие сотрудников в Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.
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Доля зарубежных поездок составляет лишь четыре процента. Причем четверть деловых путешественников летит в Турцию, 12 процентов — в Армению, каждый десятый — в Индию и Белоруссию.
Эксперты отмечают восстановление глубины бронирования билетов предприятиями: доля тех, кто делает это менее чем за неделю, сократилась за год с 88 до 84 процентов. При этом на четверть, то есть до 15 процентов выросло количество фирм, приобретающих проездные документы за месяц, и на 83 процента — число организаций, оплачивающих билеты за два-три месяца. Сейчас их — более одного процента, хотя в прошлом году почти не было.
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