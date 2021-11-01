https://ria.ru/20211101/puteshestviya-1757161916.html

Названы самые популярные направления для деловых путешествий в октябре

Названы самые популярные направления для деловых путешествий в октябре - РИА Новости, 01.11.2021

Названы самые популярные направления для деловых путешествий в октябре

Определены наиболее востребованные маршруты для бизнес-поездок в октябре, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:37

2021-11-01T11:37

2021-11-01T11:37

туризм

армения

белоруссия

краснодар

новости - туризм

туризм

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Определены наиболее востребованные маршруты для бизнес-поездок в октябре, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований компаниями и сравнили сведения с аналогичными в прошлом году.Оказалось, что, как и год назад, в октябре командированные чаще всего отправлялись на самолете в Москву. В столицу было куплено 28 процентов билетов, что на восемь процентов меньше, чем в октябре 2020-го.Каждый десятый бизнес-путешественник летал в Санкт-Петербург. Его доля за год сократилась на четыре процента. Зато в три раза — до восьми процентов — вырос интерес к поездке в Сочи. По три процента билетов покупали компании, отправлявшие сотрудников в Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.Доля зарубежных поездок составляет лишь четыре процента. Причем четверть деловых путешественников летит в Турцию, 12 процентов — в Армению, каждый десятый — в Индию и Белоруссию.Эксперты отмечают восстановление глубины бронирования билетов предприятиями: доля тех, кто делает это менее чем за неделю, сократилась за год с 88 до 84 процентов. При этом на четверть, то есть до 15 процентов выросло количество фирм, приобретающих проездные документы за месяц, и на 83 процента — число организаций, оплачивающих билеты за два-три месяца. Сейчас их — более одного процента, хотя в прошлом году почти не было.

https://ria.ru/20211101/ryazan-1756823504.html

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

армения

белоруссия

краснодар

санкт-петербург

индия

екатеринбург

сочи

новосибирск

москва

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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