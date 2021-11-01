https://ria.ru/20211101/ptsr-1757259609.html
Иностранцы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посещать театры и музеи
Иностранцы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посещать театры и музеи - РИА Новости, 01.11.2021
Иностранцы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посещать театры и музеи
Допуск иностранных граждан в подведомственные Минкультуры РФ театры и музеи в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться при... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:34
2021-11-01T17:34
2021-11-01T18:58
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
общество
коронавирус в россии
музеи
театры
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753878454_0:0:3177:1787_1920x0_80_0_0_354eb42ae7c73681ca30a3748923be1f.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Допуск иностранных граждан в подведомственные Минкультуры РФ театры и музеи в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться при предъявлении в бумажной форме отрицательного ПЦР-исследования, выполненного за сутки до посещения учреждения, сообщили в министерстве.Соответствующий приказ направлен в подведомственные учреждения Минкультуры и опубликован на сайте ведомства.Ранее Минкультуры приказало подведомственным учреждениям, кроме музеев и театров, приостановить работу в период с 30 октября по 7 ноября включительно. В частности, должны приостановить функционирование филармонии, концертные организации, организации циркового искусства, библиотеки и кинотеатр "Иллюзион", реставрационные мастерские. После завершения нерабочих дней учреждения обязаны продолжить работу с учетом решений органов власти субъектов РФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753878454_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_5a5653eedbf8cccd304184e9f6eac99e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, общество, коронавирус в россии, музеи, театры, новости культуры
17:34 01.11.2021 (обновлено: 18:58 01.11.2021)
Иностранцы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посещать театры и музеи
Иностранцы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посещать театры и музеи в России