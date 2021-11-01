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Иностранцы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посещать театры и музеи

Иностранцы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посещать театры и музеи - РИА Новости, 01.11.2021

Иностранцы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посещать театры и музеи

Допуск иностранных граждан в подведомственные Минкультуры РФ театры и музеи в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться при... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:34

2021-11-01T17:34

2021-11-01T18:58

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Допуск иностранных граждан в подведомственные Минкультуры РФ театры и музеи в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться при предъявлении в бумажной форме отрицательного ПЦР-исследования, выполненного за сутки до посещения учреждения, сообщили в министерстве.Соответствующий приказ направлен в подведомственные учреждения Минкультуры и опубликован на сайте ведомства.Ранее Минкультуры приказало подведомственным учреждениям, кроме музеев и театров, приостановить работу в период с 30 октября по 7 ноября включительно. В частности, должны приостановить функционирование филармонии, концертные организации, организации циркового искусства, библиотеки и кинотеатр "Иллюзион", реставрационные мастерские. После завершения нерабочих дней учреждения обязаны продолжить работу с учетом решений органов власти субъектов РФ.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, общество, коронавирус в россии, музеи, театры, новости культуры