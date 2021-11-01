https://ria.ru/20211101/psaki-1757134620.html

Псаки заразилась коронавирусом

Псаки заразилась коронавирусом - РИА Новости, 01.11.2021

Псаки заразилась коронавирусом

Белый дом сообщил о положительном тесте на коронавирус пресс-секретаря Джен Псаки, она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T00:52

2021-11-01T00:52

2021-11-01T01:26

распространение коронавируса

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дженнифер псаки

вашингтон

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Белый дом сообщил о положительном тесте на коронавирус пресс-секретаря Джен Псаки, она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации со среды, не сопровождала делегацию на саммит G20.Как отметила пресс-секретарь, контакта с президентом или высокопоставленными членами администрации у нее не было со среды.Четыре дня после последнего контакта с американским лидером тесты показывали отсутствие вируса, подчеркнула Псаки. "В последний раз я видела президента во вторник, когда мы сидели в масках в двух метрах друг от друга", - заявила Псаки.Она отметила, что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов и работает из дома. "Я планирую вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста", - отметила Псаки, сославшись на рекомендации регулятора.

https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756956038.html

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в мире, сша, джо байден, большая двадцатка, дженнифер псаки, вашингтон, коронавирус covid-19