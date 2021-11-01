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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/psaki-1757134620.html
Псаки заразилась коронавирусом
Псаки заразилась коронавирусом - РИА Новости, 01.11.2021
Псаки заразилась коронавирусом
Белый дом сообщил о положительном тесте на коронавирус пресс-секретаря Джен Псаки, она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T00:52
2021-11-01T01:26
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
большая двадцатка
дженнифер псаки
вашингтон
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Белый дом сообщил о положительном тесте на коронавирус пресс-секретаря Джен Псаки, она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации со среды, не сопровождала делегацию на саммит G20.Как отметила пресс-секретарь, контакта с президентом или высокопоставленными членами администрации у нее не было со среды.Четыре дня после последнего контакта с американским лидером тесты показывали отсутствие вируса, подчеркнула Псаки. "В последний раз я видела президента во вторник, когда мы сидели в масках в двух метрах друг от друга", - заявила Псаки.Она отметила, что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов и работает из дома. "Я планирую вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста", - отметила Псаки, сославшись на рекомендации регулятора.
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в мире, сша, джо байден, большая двадцатка, дженнифер псаки, вашингтон, коронавирус covid-19
00:52 01.11.2021 (обновлено: 01:26 01.11.2021)
 
Псаки заразилась коронавирусом

Белый дом: пресс-секретарь Псаки получила положительный тест на COVID-19

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Белый дом сообщил о положительном тесте на коронавирус пресс-секретаря Джен Псаки, она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации со среды, не сопровождала делегацию на саммит G20.
"В среду в координации с медицинской командой Белого дома я решила не сопровождать президента в зарубежной поездке по семейным обстоятельствам, в связи с положительным тестом на коронавирус у члена моей семьи. С того момента я была на карантине и ежедневно сдавала негативные тесты. Как бы там ни было, сегодня я сдала положительный тест на коронавирус", - говорится в заявлении Псаки, которое пресс-служба Белого дома распространила через журналистский пул.
Как отметила пресс-секретарь, контакта с президентом или высокопоставленными членами администрации у нее не было со среды.
Четыре дня после последнего контакта с американским лидером тесты показывали отсутствие вируса, подчеркнула Псаки. "В последний раз я видела президента во вторник, когда мы сидели в масках в двух метрах друг от друга", - заявила Псаки.
Она отметила, что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов и работает из дома. "Я планирую вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста", - отметила Псаки, сославшись на рекомендации регулятора.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАДжо БайденБольшая двадцаткаДженнифер ПсакиВашингтонКоронавирус COVID-19
 
 
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