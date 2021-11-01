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Мультфильм "Кощей. Начало" возглавил прокат в России и СНГ

Мультфильм "Кощей. Начало" возглавил прокат в России и СНГ - РИА Новости, 01.11.2021

Мультфильм "Кощей. Начало" возглавил прокат в России и СНГ

Российский мультфильм "Кощей. Начало" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 34 миллиона рублей по неофициальным и предварительным... РИА Новости, 01.11.2021

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский мультфильм "Кощей. Начало" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 34 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В ленте действие происходит в Дивноземском княжестве, спокойную и размеренную жизнь которого нарушает чудовище по имени Белый призрак. Остановить монстра по силам лишь одному богатырю — и зовут его Кощей. А помогут ему в этом верные друзья, среди которых Мэй, Меч Кладенец, Сказочный патруль и другие сказочные персонажи.Вторую строчку в рейтинге занял блокбастер "Веном 2", собрав 31 миллион рублей. В ленте, снятой Энди Серкисом, репортер Эдди Брок (Том Харди) продолжает уживаться с инопланетным симбиотом Веномом, а также пытается остановить маньяка Клетуса Кэссиди (Вуди Харрельсон) и его подругу (Наоми Харрис). На третьем месте расположился мультфильм "Неисправимый Рон" со сборами 30,3 миллиона рублей. В анимационном фильме рассказывают о мальчике Барни, который чувствует себя чужим среди сверстников из-за того, что у него нет робота Би-бота. Он умеет двигаться, говорить, помогать своему хозяину делать публикации в соцсетях, узнавать о новостях и поддерживать связь с одноклассниками. Но однажды Барни получает такого робота в подарок. Тот оказывается бракованным, и мальчик решает самостоятельно научить его всему.Четвертую позицию в рейтинге занял трехмерный анимационный фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур", заработав 27,8 миллионов рублей. Мартиша и Гомес срочно отправляются в большое семейное путешествие, чтобы пережить подростковый период своих повзрослевших детей.Пятое место у 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Он собрал за выходные 23,8 миллионов рублей. Агент 007 оставил оперативную службу в MI6 и живет на Ямайке. Но после просьбы о помощи своего старого друга Бонд снова возвращается в игру. На этот раз ему придется сразиться с таинственным злодеем, который вооружен технологическим оружием.Подчеркивается, что сейчас работают 55 процентов кинотеатров и 45 процентов кинозалов в 54 субъектах России.

https://ria.ru/20210929/kino-1752140598.html

https://ria.ru/20211016/animatsiya-1754736385.html

https://ria.ru/20211030/kino-1756675284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джеймс бонд, том харди (эдвард харди), marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, энди серкис, россия, снг, вуди харрельсон