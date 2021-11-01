https://ria.ru/20211101/primore-1757261157.html

Мать, бросившая на железной дороге авто с ребенком, признала вину

Мать, бросившая на железной дороге авто с ребенком, признала вину - РИА Новости, 01.11.2021

Мать, бросившая на железной дороге авто с ребенком, признала вину

Жительница Приморья, которая оставила ребенка в автомобиле на железнодорожном переезде, теперь осознала вину и "очень переживает" о случившемся, заявила РИА... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:40

2021-11-01T17:40

2021-11-01T17:40

происшествия

общество

уссурийск

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Жительница Приморья, которая оставила ребенка в автомобиле на железнодорожном переезде, теперь осознала вину и "очень переживает" о случившемся, заявила РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы управления МВД РФ по региону Ирина Сырова."Женщина осознала, что поступила опрометчиво, и очень переживает и сожалеет о случившемся", - рассказала Сырова.По ее словам, инспекция по делам несовершеннолетних сегодня провела с жительницей села Борисовка профилактическую беседу.Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Оксана (так зовут мать девочки) уверяла, что не предполагала возможных печальных последствий ситуации."По словам Оксаны, она планировала оставить машину буквально на пять минут и думала, что за это время ничего страшного не произойдет. В полиции потом плакала, очень переживала", - сказал собеседник агентства, добавив, что семья благополучная, а "дочка любимая и долгожданная".В воскресенье в местных соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек толкают автомобиль, сообщалось, что в районе Китайского рынка Уссурийска на железнодорожных путях стоит машина с ребенком. По словам очевидцев, она едва не попала под мчащуюся электричку, но машинист сумел среагировать и вовремя остановить состав, после чего авто с ребенком откатили с путей.Как рассказали РИА Новости в УМВД по региону, 44-летняя владелица Nissan Tiida Latio позднее пояснила полиции, что отлучилась "из-за неотложных дел". На нее составили два административных протокола, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела об "оставлении в опасности".

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/deti-1756264276.html

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, уссурийск, авто