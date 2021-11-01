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Банк "Хоум Кредит" за 9 месяцев получил прибыль в 6,72 млрд рублей

Банк "Хоум Кредит" за 9 месяцев получил прибыль в 6,72 млрд рублей - РИА Новости, 01.11.2021

Банк "Хоум Кредит" за 9 месяцев получил прибыль в 6,72 млрд рублей

Чистая прибыль банка "Хоум Кредит" за девять месяцев 2021 года составила 6,72 миллиарда рублей по данным отчетности РСБУ, что в 3,7 раза выше результатов... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:00

2021-11-01T10:00

2021-11-01T10:00

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль банка "Хоум Кредит" за девять месяцев 2021 года составила 6,72 миллиарда рублей по данным отчетности РСБУ, что в 3,7 раза выше результатов соответствующего периода прошлого года, сообщает кредитная организация."Это также это один из лучших результатов за аналогичные периоды в течение последних десяти лет", - отмечается в сообщении.По итогам 9 месяцев кредитный портфель физлиц до вычета резервов составил 212,1 миллиарда рублей (рост с начала года на 21,7%).При этом за последние 12 месяцев банку удалось вдвое нарастить долю на рынке кредитов наличными.К концу третьего квартала банк вошел в топ-10 по портфелю кредитных карт, который составил 24,9 миллиарда рублей (рост за год на 27,9%). Объем транзакций по кредитным картам превысил прошлогодние значения в 1,3 раза. В банке считают, что драйвером этих изменений стала новая кредитная карта с длинным грейс-периодом.Существенный фокус в отчетный период был сделан на ESG-инициативы. "Хоум Кредит" стал выплачивать бонусы вакцинированным от коронавируса клиентам. Были проведены три акции в поддержку вакцинации, которые охватили 13 тысяч человек, причем около трети из них вакцинировались непосредственно в ходе кампаний.Доля транзакций с использованием мобильных платежных систем в дебетовых картах составила 37,6% против 25,2% год назад, в кредитных картах - 31,1% против 15,4% год назад.Одновременно с ростом активов увеличивалась пассивная база банка. Портфель срочных вкладов вырос с начала года на 6,2% до 103,8 миллиарда рублей, портфель текущих и сберегательных счетов - на 54,5% до 60,2 миллиарда рублей.“Успех банка в этом году является абсолютно закономерным. Мы быстро и чутко реагируем на изменения запросов клиентов и рыночную конъюнктуру. И видим, что наши продукты востребованы клиентами. Предметом особой гордости является рост показателя NPS на пять пунктов в третьем квартале”, - приводится в сообщении комментарий председателя правления банка "Хоум Кредит" Дмитрия Пешнева-Подольского.

https://ria.ru/20211027/stavki-1756413247.html

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новости компаний - экономика, хоум кредит , банки