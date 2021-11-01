https://ria.ru/20211101/predatelstvo-1757135853.html

Украину пугали плохой Россией и неожиданно предали

На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России - РИА Новости, 01.11.2021

Украину пугали плохой Россией и неожиданно предали

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обвинил в Facebook Литву и Молдавию, закупающих энергоресурсы у России, в... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T01:44

2021-11-01T01:44

2021-11-01T03:58

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обвинил в Facebook Литву и Молдавию, закупающих энергоресурсы у России, в предательстве Украины.Публикацию политик дополнил изображением двух мужчин, один из которых сидит и греется возле печи в форме избирательной урны, а второй, стоя с другой стороны, кладет в нее лист бумаги."Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила э/энергию (электроэнергию. — Прим. ред.) из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине", — написал Рабинович.В другом посте парламентарий также посетовал, что цены на электричество в его стране возросли на 25 процентов из-за "отказа России от поставок угля и электричества".Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что республика договорилась о продлении контракта с "Газпромом" на пять лет.В конце октября председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Литва призывала Украину отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, но при этом активно потребляет электричество с этой станции. Кроме того, по его словам, Вильнюс вдвое нарастил импорт электроэнергии из Калининграда.

https://ria.ru/20211031/revansh-1757057384.html

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в мире, литва, молдавия, газпром, вадим рабинович, россия