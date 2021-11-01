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Украину пугали плохой Россией и неожиданно предали
На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России - РИА Новости, 01.11.2021
Украину пугали плохой Россией и неожиданно предали
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обвинил в Facebook Литву и Молдавию, закупающих энергоресурсы у России, в... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T01:44
2021-11-01T03:58
в мире
литва
молдавия
газпром
вадим рабинович
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обвинил в Facebook Литву и Молдавию, закупающих энергоресурсы у России, в предательстве Украины.Публикацию политик дополнил изображением двух мужчин, один из которых сидит и греется возле печи в форме избирательной урны, а второй, стоя с другой стороны, кладет в нее лист бумаги."Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила э/энергию (электроэнергию. — Прим. ред.) из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине", — написал Рабинович.В другом посте парламентарий также посетовал, что цены на электричество в его стране возросли на 25 процентов из-за "отказа России от поставок угля и электричества".Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что республика договорилась о продлении контракта с "Газпромом" на пять лет.В конце октября председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Литва призывала Украину отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, но при этом активно потребляет электричество с этой станции. Кроме того, по его словам, Вильнюс вдвое нарастил импорт электроэнергии из Калининграда.
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в мире, литва, молдавия, газпром, вадим рабинович, россия
01:44 01.11.2021 (обновлено: 03:58 01.11.2021)
 
На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России

Депутат Рады Рабинович: Литва и Молдавия предали Украину, покупая энергоресурсы у России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обвинил в Facebook Литву и Молдавию, закупающих энергоресурсы у России, в предательстве Украины.
Публикацию политик дополнил изображением двух мужчин, один из которых сидит и греется возле печи в форме избирательной урны, а второй, стоя с другой стороны, кладет в нее лист бумаги.
"Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила э/энергию (электроэнергию. — Прим. ред.) из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине", — написал Рабинович.
В другом посте парламентарий также посетовал, что цены на электричество в его стране возросли на 25 процентов из-за "отказа России от поставок угля и электричества".
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что республика договорилась о продлении контракта с "Газпромом" на пять лет.
В конце октября председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Литва призывала Украину отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, но при этом активно потребляет электричество с этой станции. Кроме того, по его словам, Вильнюс вдвое нарастил импорт электроэнергии из Калининграда.
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