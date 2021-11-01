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День всех святых
День всех святых - РИА Новости, 01.11.2021
День всех святых
Ежегодно 1 ноября католики празднуют День всех святых – один из десяти великих (обязательных) праздников. Это праздник в честь всех святых, официально... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T04:03
2021-11-01T04:03
в мире
справки
день всех святых
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Ежегодно 1 ноября католики празднуют День всех святых – один из десяти великих (обязательных) праздников. Это праздник в честь всех святых, официально канонизированных католической церковью, а также всех верующих, достигших небесной славы. Он подчеркивает богословскую истину о том, что каждый человек призван к святости.День памяти всех святых был известен еще в ранней христианской церкви. Тогда святыми называли всех христиан, как получивших в крещении новую жизнь и принадлежащих отныне Христу. "Находящимся в Эфесе святым", "всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах", – так адресовал свои послания апостол Павел, обращаясь к первым христианам.Первыми христианами, которых церковь стала почитать особым образом стали те, кто умер за веру. Первым известным почитаемым мучеником считается святой Поликарп Смирнский, чье мученичество было подробно описано в "Окружном послании Смирнской Церкви другим Церквам", датируемым 155 годом. В этом документе останки мученика названы ценностью большей, чем золото и драгоценные камни. Послание свидетельствовало о существовании обычая сохранять мощи мучеников как драгоценную реликвию, почитать место захоронения. Подобные празднования и молитвы на могилах мучеников за веру были приняты повсеместно, где имелись их захоронения. Днем почитания этих святых подвижников обычно считался день смерти, который стал именоваться днем их рождения для неба.В дальнейшем культ мучеников распространился на все поместные церкви и помимо дней памяти отдельных мучеников, стал отмечаться и общий праздник в их честь. Святой Иоанн Златоуст свидетельствует, что византийская церковь почитала память всех мучеников в первое воскресенье по Пятидесятнице. В восточносирийском богослужении днем памяти мучеников была первая пятница после Пасхи.В римской церкви праздник отмечали 13 мая, что было связано с днем освящения храма в Риме в 609 году (по другим данным в 610 году) в честь Девы Марии и мучеников. К этому дню из катакомб в церковь были перевезены 28 телег останков христиан, отдавших жизнь за веру. Ежегодное воспоминание об этом событии и стало первым празднованием дня, который теперь известен как Торжество всех святых.Принятый в латинском обряде обычай отмечать День всех святых 1 ноября возник в Англии в VIII веке, как противовес существовавшей у кельтов-язычников традиции отмечать в тот же день Хэллоуин ("день духов", "день мертвых"). При Папе Григории IV праздник стал общепринятым. По примеру Англии и Ирландии время празднования было перенесено с весны на осень.До XI века о святости свидетельствовало народное почитание того или иного подвижника или мученика. Первым официально канонизированным святым стал Ульрих Аугсбургский – процесс его канонизации завершился в 1093 году, через 120 лет после смерти.Литургические молитвы Дня всех святых прославляют Бога – единый источник святости, выражают веру в бессмертие святых, а также взывают к их заступничеству. Чтения из Священного писания, в свою очередь, воспроизводят этический кодекс христианства (восемь "блаженств" из Нагорной проповеди) и свидетельствуют о присутствии бесчисленных воинств святых.В западной традиции Торжество всех святых связано с поминовением усопших, которое происходит на следующий день 2 ноября. Широко распространился обычай в День всех святых посещать могилы близких, где верующие возлагают цветы и зажигают свечи. Вечером на кладбищах совершают процессии с молениями обо всех умерших, в некоторых странах в этих процессиях принимают участие представители православного и протестантского духовенства.Торжество всех святых отмечается не только как церковный, но и как гражданский праздник в таких странах, как Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Португалия, Франция и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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в мире, справки, день всех святых
04:03 01.11.2021
 

День всех святых

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСвященник во время католического богослужения
Священник во время католического богослужения - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ежегодно 1 ноября католики празднуют День всех святых – один из десяти великих (обязательных) праздников. Это праздник в честь всех святых, официально канонизированных католической церковью, а также всех верующих, достигших небесной славы.
Он подчеркивает богословскую истину о том, что каждый человек призван к святости.
День памяти всех святых был известен еще в ранней христианской церкви. Тогда святыми называли всех христиан, как получивших в крещении новую жизнь и принадлежащих отныне Христу. "Находящимся в Эфесе святым", "всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах", – так адресовал свои послания апостол Павел, обращаясь к первым христианам.
Первыми христианами, которых церковь стала почитать особым образом стали те, кто умер за веру. Первым известным почитаемым мучеником считается святой Поликарп Смирнский, чье мученичество было подробно описано в "Окружном послании Смирнской Церкви другим Церквам", датируемым 155 годом. В этом документе останки мученика названы ценностью большей, чем золото и драгоценные камни. Послание свидетельствовало о существовании обычая сохранять мощи мучеников как драгоценную реликвию, почитать место захоронения. Подобные празднования и молитвы на могилах мучеников за веру были приняты повсеместно, где имелись их захоронения. Днем почитания этих святых подвижников обычно считался день смерти, который стал именоваться днем их рождения для неба.
В дальнейшем культ мучеников распространился на все поместные церкви и помимо дней памяти отдельных мучеников, стал отмечаться и общий праздник в их честь. Святой Иоанн Златоуст свидетельствует, что византийская церковь почитала память всех мучеников в первое воскресенье по Пятидесятнице. В восточносирийском богослужении днем памяти мучеников была первая пятница после Пасхи.
В римской церкви праздник отмечали 13 мая, что было связано с днем освящения храма в Риме в 609 году (по другим данным в 610 году) в честь Девы Марии и мучеников. К этому дню из катакомб в церковь были перевезены 28 телег останков христиан, отдавших жизнь за веру. Ежегодное воспоминание об этом событии и стало первым празднованием дня, который теперь известен как Торжество всех святых.
Принятый в латинском обряде обычай отмечать День всех святых 1 ноября возник в Англии в VIII веке, как противовес существовавшей у кельтов-язычников традиции отмечать в тот же день Хэллоуин ("день духов", "день мертвых").
При Папе Григории IV праздник стал общепринятым. По примеру Англии и Ирландии время празднования было перенесено с весны на осень.
До XI века о святости свидетельствовало народное почитание того или иного подвижника или мученика. Первым официально канонизированным святым стал Ульрих Аугсбургский – процесс его канонизации завершился в 1093 году, через 120 лет после смерти.
Литургические молитвы Дня всех святых прославляют Бога – единый источник святости, выражают веру в бессмертие святых, а также взывают к их заступничеству. Чтения из Священного писания, в свою очередь, воспроизводят этический кодекс христианства (восемь "блаженств" из Нагорной проповеди) и свидетельствуют о присутствии бесчисленных воинств святых.
В западной традиции Торжество всех святых связано с поминовением усопших, которое происходит на следующий день 2 ноября. Широко распространился обычай в День всех святых посещать могилы близких, где верующие возлагают цветы и зажигают свечи. Вечером на кладбищах совершают процессии с молениями обо всех умерших, в некоторых странах в этих процессиях принимают участие представители православного и протестантского духовенства.
Торжество всех святых отмечается не только как церковный, но и как гражданский праздник в таких странах, как Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Португалия, Франция и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиДень Всех Святых
 
 
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