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Ленинградская область
https://ria.ru/20211101/pomosch-1757182102.html
Ленобласть направила вторую партию гумпомощи в Сирию
Ленобласть направила вторую партию гумпомощи в Сирию - РИА Новости, 01.11.2021
Ленобласть направила вторую партию гумпомощи в Сирию
Жители Ленинградской области приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую Республику - нуждающимся направили канцелярские товары,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:31
2021-11-01T12:31
ленинградская область
гуманитарная помощь
сирия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Жители Ленинградской области приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую Республику - нуждающимся направили канцелярские товары, детскую одежду, защитные маски и перчатки, а также продовольствие длительного хранения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Первая акция по сбору и отправке гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую Республику была организована летом этого года комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.сбор и отправка гуманитарной помощи сирийскому народу осуществляется в Ленинградской области регулярно, отметил собеседник агентства.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании Конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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гуманитарная помощь, сирия
12:31 01.11.2021
 

Ленобласть направила вторую партию гумпомощи в Сирию

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМальчик с мешком гуманитарной помощи в Храме Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии
Мальчик с мешком гуманитарной помощи в Храме Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Жители Ленинградской области приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую Республику - нуждающимся направили канцелярские товары, детскую одежду, защитные маски и перчатки, а также продовольствие длительного хранения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Первая акция по сбору и отправке гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую Республику была организована летом этого года комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
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сбор и отправка гуманитарной помощи сирийскому народу осуществляется в Ленинградской области регулярно, отметил собеседник агентства.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании Конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
 
Ленинградская областьГуманитарная помощьСирия
 
 
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