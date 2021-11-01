https://ria.ru/20211101/pomosch-1757182102.html

Ленобласть направила вторую партию гумпомощи в Сирию

Ленобласть направила вторую партию гумпомощи в Сирию - РИА Новости, 01.11.2021

Ленобласть направила вторую партию гумпомощи в Сирию

Жители Ленинградской области приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую Республику - нуждающимся направили канцелярские товары,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:31

2021-11-01T12:31

2021-11-01T12:31

ленинградская область

гуманитарная помощь

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757180951_0:247:2975:1920_1920x0_80_0_0_ae4a8311718a33ba81f08735de0193c0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Жители Ленинградской области приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую Республику - нуждающимся направили канцелярские товары, детскую одежду, защитные маски и перчатки, а также продовольствие длительного хранения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Первая акция по сбору и отправке гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую Республику была организована летом этого года комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.сбор и отправка гуманитарной помощи сирийскому народу осуществляется в Ленинградской области регулярно, отметил собеседник агентства.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании Конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20211101/ploschadki-1757180168.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуманитарная помощь, сирия